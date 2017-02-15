Электроснабжение обесточенных стихией сел Крыма восстановлено

«По состоянию на 18:00 мск восстановлено энергоснабжение всех обесточенных непогодой потребителей», — говорится в пресс-релизе.

Штормовое предупреждение действует в среду в Крыму: в регионе — ветер скоростью до 25-ти метров в секунду, метели и гололед.

Непогода привела к аварийным отключениям в Джанкойском, Белогорском, Первомайском, Симферопольском и Черноморском районах. К 12:00 мск среды без света оставались 13 сел, к 15:00 — их количество сократилось до пяти.