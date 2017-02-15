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18:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Крупин: Все калининградцы должны так или иначе уметь плавать

Власти включают в проекты школ бассейны с тем, чтобы жители Калининграда имели возможность заниматься плаванием. Об этом заявил замглавы городской администрации Артур Крупин на заседании техсовета в среду, 15 февраля.

Источник: Калининград.Ru

— Наша территория непосредственно приближена к морю, поэтому мы считаем, что все калининградцы должны так или иначе уметь плавать, — сказал Крупин.

Он отметил, что в бассейнах также реализуют «различные дополнительные программы».

«Бассейны спроектированы таким образом, что допускается посещение этой части школы жителями микрорайона, то есть потоки разделены, есть отдельный вход. И поскольку у нас сейчас все образовательные учреждения — автономки, они имеют право на оказание платных услуг, и в том числе обеспечивают население микрорайона», — добавил чиновник.

Плавание также входит в число испытаний физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По словам Артура Крупина, власти рассматривают возможность создания центров подготовки и сдачи норм ГТО в школах. «Что касается водных видов спорта, то у нас в Калининграде обеспеченность — 12 процентов», — заключил замглавы администрации.

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