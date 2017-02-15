Крупин: Все калининградцы должны так или иначе уметь плавать

— Наша территория непосредственно приближена к морю, поэтому мы считаем, что все калининградцы должны так или иначе уметь плавать, — сказал Крупин.

Он отметил, что в бассейнах также реализуют «различные дополнительные программы».

«Бассейны спроектированы таким образом, что допускается посещение этой части школы жителями микрорайона, то есть потоки разделены, есть отдельный вход. И поскольку у нас сейчас все образовательные учреждения — автономки, они имеют право на оказание платных услуг, и в том числе обеспечивают население микрорайона», — добавил чиновник.