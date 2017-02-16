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17:48 (мск), источник: N + 1

Хватит умничать. Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка связаны с уровнем вашего интеллекта

Уже много лет исследователи пытаются понять, какие особенности присущи умным людям. Иногда ученым удается найти связь между интеллектом и некоторыми весьма неожиданными характеристиками, например волосатостью. В нашем материале мы расскажем, какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями.

Внимание, спойлер: корреляция не означает причинно-следственную зависимость, поэтому если вы левша-атеист, который на досуге любит съесть шоколадку, не обольщайтесь слишком сильно.

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Тяга к алкоголю

В 2013 году финские психологи провели масштабное исследование: в течение нескольких лет они изучали близнецов из почти трех тысяч семей.

Неожиданно ученые обнаружили, что дети, которые раньше начинают говорить, читать и писать, впоследствии, достигнув подросткового возраста, первыми пробуют алкоголь, да и в целом пьют больше своих братьев и сестер.

В то же время дети, у которых эти способности развились позже, чаще оставались трезвенниками.

Казалось бы, обнаруженная корреляция позволяет говорить о наличии прямой связи между умственными способностями и предрасположенностью к алкоголю. Однако все не так просто: авторы работы считают, что вербальные навыки, конечно, могут коррелировать с интеллектом, но не с обычным, а социальным (то есть со способностью человека понимать поведение и настроения окружающих людей).

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Статистика показала, что у близнецов, раньше научившихся говорить, как правило больше друзей, употребляющих алкоголь, поэтому ученые сделали вывод, что они, вероятно, чаще оказываются в пьющих компаниях. Более того, психологам вообще не удалось достоверно воспроизвести ни одну из выявленных зависимостей, а разница в тяге к алкоголю обнаружилась не у всех пар близнецов, которые начинали говорить в разное время, а лишь в половине таких случаев.

Однако британский психолог Сатоси Канадзава в 2010 году нашел корреляцию между склонностью к выпивке и высоким интеллектом. Исследуя британских и американских подростков, он заметил, что испытуемые, у которых в 16 лет коэффициент IQ был выше 110, вырастая, употребляют больше алкоголя по сравнению с теми, у кого IQ был ниже. Канадзава считает, что эта зависимость объясняется вовсе не продвинутыми навыками общения, а законами эволюции.

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Спиртные напитки в рационе людей появились относительно недавно (например, в Месопотамии пиво научились варить не более 8 тысяч лет назад), а поскольку умные люди более склонны к эволюционно новому поведению, то они-то, по мнению британского психолога, оказались и более привержены к ним. Впрочем, объяснение, связанное с вербальными навыками и влиянием социального окружения, выглядит все-таки более достоверным.

Интересно, кстати, что у детей, чьи вербальные способности развились в более раннем возрасте, вероятность поступить в колледж и благополучно его закончить выше, чем у их менее разговорчивых сверстников. А уровень образования, в свою очередь, опять-таки коррелирует с любовью к спиртному.

Так, американские исследователи обнаружили, что среди молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет, не имеющих диплома о полном общем образовании, алкоголь употребляют всего 32,3 процента человек, в то время как среди выпускников и студентов колледжей эта цифра доходит уже до 68,5 процента. Правда, объясняя эту статистику, сами психологи говорят вовсе не об умственных способностях: по их мнению, просто студенты в кампусе ведут более активную социальную жизнь, которая если не подталкивает их к тому, чтобы выпить бутылочку пива, то как минимум в этом не препятствует.

Сквернословие

Некоторые считают, что использование в разговоре ненормативной лексики чаще всего свидетельствует о том, что человеку попросту не хватает словарного запаса, а значит, и ума. Однако два года назад ученые показали обратное: выяснилось, что виртуозы изощренной ругани, напротив, располагают более развитым словарным запасом.

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Американские психологи провели эксперимент с участием около ста добровольцев. Сначала испытуемые проходили тест на беглость речи: за минуту им надо было назвать как можно больше слов, начинающихся на определенную букву. Затем участникам исследования предлагали за ту же минуту вспомнить максимальное число ругательств.

Ученые обнаружили, что добровольцы, набравшие больше всего очков в тесте на беглость речи, также показывали лучший результат и в тесте на ненормативную лексику. Напротив, те, кто плохо справился с первой частью исследования, плохо справлялись и со второй.

Тем не менее, не стоит спешить вспоминать все ругательства, которые вы слышали в своей жизни. В самом исследовании ни разу не упоминается о прямой связи между интеллектом человека и богатством его лексики, тем более ненормативной. Так что приберегите нарочито заумные речи и изысканные ругательства для споров в интернете, там они, возможно, произведут должное впечатление.

Настоящий рок

Особый интерес вызывают отношения между уровнем интеллекта и музыкальными вкусами. Если одни считают признаком острого ума любовь к року, то, по мнению других, ни в чем не заключено больше мудрости, чем в музыке Баха и Моцарта.

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Выпускник Калифорнийского технологического института решил проверить на практике, как связаны интеллект и любовь к различным музыкальным стилям и исполнителям. В качестве показателя умственного развития он взял средние баллы студентов разных университетов за тест SAT (Scholastic Assessment Test, аналог нашего ЕГЭ), а потом посмотрел через Facebook, какие музыкальные группы они чаще всего слушают.

На основе этих данных исследователь составил график. На нем показаны 133 самых популярных исполнителя у студентов из 1352 учебных заведений. Самый низкий средний балл за SAT принадлежит фанатам Лила Уэйна, а самый высокий — поклонникам Бетховена.

Если говорить о музыкальных направлениях в целом, то самыми неинтеллектуальными оказались сока (танцевальная музыка Карибских островов), госпел (духовная христианская музыка) и… джаз; умники, согласно методике оценки, слушают кантри, классический рок и техно.

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Стоит отдельно отметить, что классическая музыка в целом попала в середину списка, уступив место R&B. Конечно, к результатам стоит относиться с долей иронии, хотя бы потому, что далеко не все исполнители могли получить достаточно лайков на фейсбуке, чтобы попасть в список.

Другое независимое исследование говорит о том, что умные люди любят рок. Когда британские ученые проанализировали музыкальные вкусы 1700 учащихся Национальной академии для одаренной и талантливой молодежи (National Academy for Gifted and Talented Youth), они отметили, что большинство участников опроса называли именно это направление. Правда, следующей и очень близкой по популярности к року оказалась поп-музыка, так что исследование, скорее всего, отражает музыкальные вкусы среднестатистического подростка.

Нобелевский шоколад

Сладкоежки любят говорить, что шоколад стимулирует работу мозга. И хотя ученые нередко проводят исследования, посвященные влиянию шоколада на человеческий организм (некоторые из них действительно показывают положительный эффект), самый «сильный» аргумент в пользу шоколада представил Франц Мессерли.

Американский врач сравнил данные из Википедии о потреблении шоколада в 23 странах мира с рейтингом стран по числу нобелевских лауреатов на душу населения по данным на 2011 год.

В результате обнаружилась интересная закономерность: чем больше в стране едят шоколада, тем чаще там, в среднем, появляются нобелевские лауреаты.

Ведущую позицию в рейтинге заняла Швейцария, каждый житель которой, по последним данным, съедает около 8,6 килограмма шоколада в год (на графике за 2012 год этот показатель уже перевалил за отметку в 10 килограммов). Число нобелиатов в этой стране на момент исследования составляло около 31,5 на 10 миллионов жителей, что делало ее лидером по этому показателю среди других стран.

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Далее в рейтинге шли Дания, Австрия и Норвегия. Интересно, что Швеция выбилась из графика: «плотность» лауреатов на душу населения в ней высокая, а вот шоколада шведы едят мало. По подсчетам Мессерли, для того чтобы в стране стало на одного нобелевского лауреата больше, каждому ее гражданину необходимо увеличить потребление шоколада на 400 граммов в год. В целом это составит 3,8 тысячи тонн. А вот если бы такую цель поставили перед собой жители США, им пришлось бы увеличить годовое потребление шоколада сразу на 125 тысяч тонн.

Впрочем, сам исследователь говорит о том, что подобные совпадения — не более чем чистая случайность. Британские ученые, которые вслед за Мессерли решили провести похожее исследование, нашли аналогичную взаимосвязь между числом нобелевских лауреатов в стране и объемом потребляемого молока.

Кристина Уласович

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