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18:54 (мск), источник: Ежедневник.by

В Бресте открыт первый в Беларуси железнодорожный ИДК

В Бресте состоялось торжественное открытие первого в Беларуси инспекционно-досмотрового комплекса, предназначенного для осмотра грузовых железнодорожных составов.

Источник: Ежедневник.by

Строительство ИДК в районе парка «Заречица» станции «Брест-Северный» осуществлено в рамках межправительственного соглашения Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

В мероприятии приняли участие руководство г. Бреста и Брестской области, Белорусской железной дороги, представители Посольства Республики Казахстан в Беларуси, директор Бялоподлясской таможни, делегация Китайской Народной Республики и др.

Обращаясь к гостям, Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенько отметил, что сегодняшнее мероприятие совпало с очень важным событием в истории взаимоотношений с Китайской Народной Республикой — 25-летием установления дипломатических отношений наших государств.

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«Развитие деловых связей с китайскими партнерами в сфере модернизации объектов таможенной инфраструктуры свидетельствует об эффективной реализации договоренностей, достигнутых ранее на уровне Правительств наших государств, а данный проект позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности перевозок с точки зрения эффективного противодействия контрабанде», — сказал Юрий Сенько.

Китайской компанией «Nuctech Company Limited», являющейся мировым лидером в производстве рентгенотелевизионных систем, в качестве международной технической помощи поставлено новое оборудование для современного ИДК, осуществлено финансирование проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также обучения сотрудников. За основу взят аналогичный проект, успешно разработанный специалистами из КНР и реализованный в других странах мира. Общая стоимость инвестиций составила около 5,5 млн. долларов США.

Советник по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в Республике Беларусь Ян Сюминь и генеральный директор компании «Nuchtech Company Limited» по делам Азии и СНГ Янг Бо отметили высокий уровень и безопасность современной техники, которую брестские таможенники используют в работе с 2011 года и выразили готовность продолжить дальнейшее международное сотрудничество.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Саковский рассказал о поддержке китайских инвесторов в процессе реализации проекта международной технической помощи.

Почетные гости мероприятия перерезали символическую красную ленту, после чего через ИДК проследовали два железнодорожных состава. Гости смогли увидеть процесс сканирования грузовых поездов, ознакомится со спецификой работы и техническими возможностями нового ИДК. Знаковым событием во время церемонии стало вручение памятного ключа от новостройки. Начальник филиала «СУ № 158» ОАО «Строительный трест № 8» г. Бреста Игорь Кулинич передал его начальнику Брестской таможни Александру Пихуну, который вручил символический сувенир начальнику отдела проведения операций таможенного контроля Юрию Дердюку, структурное подразделение которого будет осуществлять таможенный осмотр грузовых поездов. В завершении международной встречи все ее участники посетили пункт пропуска «Козловичи», где ознакомились с работой стационарного ИДК и техническими средствами таможенного контроля, применяемыми в работе сотрудниками таможенных органов.

В ходе строительства железнодорожного ИДК в сжатые строки возведен сканирующий туннель, операторная для работы сотрудников таможни, трансформаторная подстанция, сети инженерного обеспечения и другое оборудование. Современный комплекс оснащен технологией быстрого контроля и скоростной самоадаптации, благодаря чему может «просвечивать» движущиеся вагоны.

Новый ИДК — эффективный инструмент для выявления незаконного перемещения через границу товаров, следующих железнодорожным транспортом, за счет вывода на дисплей рентгенографического изображения груза, шасси и содержимого сканируемых объектов. Это позволяет не вскрывать грузовые составы и не проводить без необходимости досмотр товаров.

Автоматизированная система оснащена высокоактивным электронным линейным ускорителем и детектором с высокими эксплуатационными характеристиками, что обеспечивает качественное «просвечивание» и помехоустойчивость, позволяя создавать четкое изображение без искажения. В ходе работы система запускается автоматически при приближении поезда. По прибытии железнодорожного состава измеряется его скорость и рентгеновские лучи контролируются таким образом, чтобы не выполнялось сканирование локомотива и пассажирских вагонов. Система самостоятельно распознает каждый отдельный вагон и сохраняет фотографии.

Длительность беспрерывной работы комплекса составляет один час, что соответствует требованиям для железнодорожных транспортных средств большой протяженности. Комплекс имеет достаточно большие размеры для сканирования стандартных вагонов шириной 3,75 м. и высотой 5.3 м.

Технические параметры ИДК соответствуют стандартам радиационной безопасности и защиты от рентгеновского излучения, рекомендованные международными организациями МАГАТЭ, ВОЗ и Международной комиссией по радиологической защите. Техника обеспечивает полную безопасность работающих операторов, сканируемых товаров и находящихся в непосредственной близости людей.

Использование в работе железнодорожного ИДК позволит брестским таможенникам существенно сократить время проведения таможенного контроля, будет способствовать улучшению транзитной привлекательности Республики Беларусь.

В перспективе данный комплекс сможет стать надежным звеном в реализуемом правительством Китайской Народной Республики проекте «Экономический пояс шелкового пути» и обеспечить эффективное администрирование таможенных формальностей при транзите товаров из Китайской Народной Республики в страны Европейского союза и в обратном направлении.

Железнодорожный ИДК — третий сканирующий комплекс, функционирующий в Брестской таможне. С 2009 года в автодорожных пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-украинской границах используется мобильный ИДК. Он представляет собой передвижную сканирующую систему на базе грузового автомобиля «Mеrsedes-Benz». В 2011 году в пункте пропуска «Козловичи» введён в эксплуатацию стационарный ИДК, предназначенный для рентгеновского сканирования грузовых автотранспортных средств.

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