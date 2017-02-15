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19:01 (мск), источник: Интерфакс

Росавиация отозвала лицензию у частной школы бортпроводников в Москве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Частная авиашкола бортпроводников в Москве лишена лицензии и почти 40 ее выпускников остались без дипломов после прокурорской проверки, сообщили в среду в генеральной прокуратуре России.

Источник: РИА "Новости"

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку деятельности авиационного учебного центра частного учреждения дополнительного профессионального образования “Школа бортпроводников”, в ходе которой выявлены грубые нарушения требований закона», — говорится в сообщении.

Так, в нарушение федеральных авиационных правил учреждением без полного освоения программ обучения выданы свидетельства об окончании учебного центра 37 бортпроводникам нескольких авиакомпаний.

В связи с этим прокуратура внесла руководству учебного центра представление, кроме того материалы проверки и соответствующая информация направлены в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

В результате сертификаты об обучении 37 бортпроводников признаны недействительными, деятельность авиационного учебного центра прекращена по решению Росавиации.

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