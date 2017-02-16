Из Самары в Винновку открыли туристический маршрут: пустили суда на воздушной подушке
Суда на воздушной подушке будут курсировать из Самары в село Винновка на правом берегу Волги каждое воскресенье. Первый рейс состоится 19 февраля.
Суда на воздушной подушке будут курсировать из Самары в село Винновка на правом берегу Волги каждое воскресенье. Первый рейс состоится 19 февраля.
Маршруты предназначены для туристов. В день планируют запускать по два рейса: один — с 10:00 до 14:00, второй — в 19:15.
Стоимость тура — 1 000 рублей. Он включает в себя транспортное обслуживание в оба направления, экскурсию по всем объектам
Время в пути составляет 35−45 минут и зависит от погодных условий. В солнечный день можно будет добраться до Винновки за 30 минут, информирует 63.ru.