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11:30 (мск), источник: НИА Самара

Из Самары в Винновку открыли туристический маршрут: пустили суда на воздушной подушке

Суда на воздушной подушке будут курсировать из Самары в село Винновка на правом берегу Волги каждое воскресенье. Первый рейс состоится 19 февраля.

Маршруты предназначены для туристов. В день планируют запускать по два рейса: один — с 10:00 до 14:00, второй — в 19:15.

Стоимость тура — 1 000 рублей. Он включает в себя транспортное обслуживание в оба направления, экскурсию по всем объектам Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря и обед в монастырской трапезной.

Время в пути составляет 35−45 минут и зависит от погодных условий. В солнечный день можно будет добраться до Винновки за 30 минут, информирует 63.ru.

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