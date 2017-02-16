Назван самый комфортный город мира
Рейтинг самых комфортных городов мира, составленный международным агентством недвижимости Savills, возглавил Копенгаген, пишет realty.vesti.ru.
Рейтинг самых комфортных городов мира, составленный международным агентством недвижимости Savills, возглавил Копенгаген, пишет realty.vesti.ru.
Исследователи обращали внимание на ряд показателей, среди которых уровень загрязнения окружающей среды, количество и качество парков, уровень преступности, здравоохранение, зарплата и время, которое тратится на дорогу до работы.
И хотя в датской столице нет насыщенной ночной жизни и массы развлечений, как в ряде других крупных городов, обстановка там располагает к благополучию и сохранению здоровья.
На втором месте рейтинга оказался Стокгольм, на третьем — Мельбурн.
А вот рейтинг по качеству развлекательной инфраструктуры возглавил Лондон, за ним идут