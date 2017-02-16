Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Рейтинг самых комфортных городов мира
Ванные комнаты всех оттенков синего
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
9Колесница для королевских похорон
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
00:57 (мск), источник: Publika.md

Назван самый комфортный город мира

Рейтинг самых комфортных городов мира, составленный международным агентством недвижимости Savills, возглавил Копенгаген, пишет realty.vesti.ru.

Источник: Publika.md

Исследователи обращали внимание на ряд показателей, среди которых уровень загрязнения окружающей среды, количество и качество парков, уровень преступности, здравоохранение, зарплата и время, которое тратится на дорогу до работы.

И хотя в датской столице нет насыщенной ночной жизни и массы развлечений, как в ряде других крупных городов, обстановка там располагает к благополучию и сохранению здоровья.

На втором месте рейтинга оказался Стокгольм, на третьем — Мельбурн.

А вот рейтинг по качеству развлекательной инфраструктуры возглавил Лондон, за ним идут Нью-Йорк и Токио.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Пентагона выступил за общение с Россией с «позиции силы»
Экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск
Путин назначил руководителя ФССП врио главы Карелии
Силуанов заявил, что является сторонником плоской шкалы НДФЛ
Корабль ВМФ России приблизился к базе подлодок США
«Бавария» забила пять мячей «Арсеналу» в матче Лиги чемпионов
Никиту Белых перевели в «Матросскую тишину»
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь