Назван самый комфортный город мира

Исследователи обращали внимание на ряд показателей, среди которых уровень загрязнения окружающей среды, количество и качество парков, уровень преступности, здравоохранение, зарплата и время, которое тратится на дорогу до работы.

И хотя в датской столице нет насыщенной ночной жизни и массы развлечений, как в ряде других крупных городов, обстановка там располагает к благополучию и сохранению здоровья.

На втором месте рейтинга оказался Стокгольм, на третьем — Мельбурн.