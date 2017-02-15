Сванидзе предложил похоронить Ленина к столетию Октября

«Для перезахоронения Ленина все что угодно может служить поводом. Я бы даже сказал, что для этого повод не нужен. Единственный повод, чтобы похоронить человека — это его смерть», — полагает историк.

По его мнению, мавзолей на Красной площади давно утратил свое значение, но тело Ленина держат там из опасения, что определенная часть населения может обидеться при его захоронении.

«Хотя в принципе он уже давно никому не интересен. Им (части населения) интересен (Иосиф) Сталин. А Ленин интересен только функционерам Коммунистической партии Российской федерации», — уверен Сванидзе.

В апреле 2016 года ВЦИОМ провел среди россиян опрос, нужно ли хоронить вождя Октябрьской революции. 60 процентов респондентов ответили положительно, 36 процентов торопят с этим власти, а 24 процента предлагают подождать, пока уйдет последнее поколение людей, которым Ленин был дорог.