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20:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Сванидзе предложил похоронить Ленина к столетию Октября

Историк Николай Сванидзе назвал столетие Октябрьской революции 1917 года хорошим поводом похоронить вождя революции Владимира Ленина. Такое мнение он высказал в среду, 15 февраля, в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Источник: РИА "Новости"

«Для перезахоронения Ленина все что угодно может служить поводом. Я бы даже сказал, что для этого повод не нужен. Единственный повод, чтобы похоронить человека — это его смерть», — полагает историк.

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По его мнению, мавзолей на Красной площади давно утратил свое значение, но тело Ленина держат там из опасения, что определенная часть населения может обидеться при его захоронении.

«Хотя в принципе он уже давно никому не интересен. Им (части населения) интересен (Иосиф) Сталин. А Ленин интересен только функционерам Коммунистической партии Российской федерации», — уверен Сванидзе.

В апреле 2016 года ВЦИОМ провел среди россиян опрос, нужно ли хоронить вождя Октябрьской революции. 60 процентов респондентов ответили положительно, 36 процентов торопят с этим власти, а 24 процента предлагают подождать, пока уйдет последнее поколение людей, которым Ленин был дорог.

С аналогичными предложениями в начале 2015 года выступали депутат Госдумы Иван Сухарев и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что подходить к этому вопросу надо крайне аккуратно, так так поспешные похороны Ленина разозлят российское общество.

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