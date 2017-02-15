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23:46 (мск), источник: Sputnik.md

В Румынии объявили охоту на брутальных мужчин

В Румынии объявили кастинг для участия в историческом фильме о Залмоксисе — ищут мужчин брутальной внешности.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В Румынии стартовали съемки нового пеплума (масштабного фильма о временах Древнего мира), посвященного истории гето-даков.

Лента получила название «Залмоксис». Создатели фильма объявили о поиске фактурных образов для гето-дакийских, греческих и скифских воинов и просят всех желающих присылать свои фотографии в воинственных позах.

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Преимущество при отборе будут отдавать накаченным мужчинам с брутальной внешностью, длинными волосами, короткой бородой или без бороды (в случае с греческими воинами).

Действие фильма «Залмоксис» происходит в VII—VI вв.еках до нашей эры — времени, когда, как считается, жил сам Залмоксис.

Трейлер фильма показывает пейзажи Румынии с высоты птичьего полета, батальные сцены между гето-даками. Затем перед зрителем предстает немолодой человек в белых одеждах, который, очевидно, по фильму и является Залмоксисом.

Сценаристом картины заявлен Даниел Роксин, историческими консультантами — автор книг «Религия даков» и «Короли даков» Дан Олтян.

«Мы начинаем самого начала, с рассказа о Заплмоксисе. Будьте вместе с нами и смотрите наш полнометражный фильм», — обращается к будущим зрителям картины ее сценарист Даниел Роксин.

Гето-даки — общее название племен северных фракийцев, преимущественно населявших территорию нынешней Румынии. Историки считают, что верховным Богов гето-даков с определенного момента стал Залмоксис. Предание делает Залмоксиса учеником Пифагора.

Обучившись у великого мыслителя древности философии, математике и другим дисциплинам, Залмоксис вернулся домой, инсценировал свою смерть и через несколько лет, выйдя к людям, объявил, что он воскрес. По мнению специалистов, учение Залмоксиса имеет в основе своей идею бессмертия. Гето-даки верили, что после смерти они попадут в чертоги своего верховного Бога и будут жить там вечно. Считается, что Залмоксис был провозглашен верховным Богом в первом веке до нашей эры, в царствование Буребисты.

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