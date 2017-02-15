В Румынии объявили охоту на брутальных мужчин
В Румынии объявили кастинг для участия в историческом фильме о Залмоксисе — ищут мужчин брутальной внешности.
В Румынии объявили кастинг для участия в историческом фильме о Залмоксисе — ищут мужчин брутальной внешности.
КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В Румынии стартовали съемки нового пеплума (масштабного фильма о временах Древнего мира), посвященного истории
Лента получила название «Залмоксис». Создатели фильма объявили о поиске фактурных образов для
Преимущество при отборе будут отдавать накаченным мужчинам с брутальной внешностью, длинными волосами, короткой бородой или без бороды (в случае с греческими воинами).
Действие фильма «Залмоксис» происходит в
Трейлер фильма показывает пейзажи Румынии с высоты птичьего полета, батальные сцены между
Сценаристом картины заявлен Даниел Роксин, историческими консультантами — автор книг «Религия даков» и «Короли даков» Дан Олтян.
«Мы начинаем самого начала, с рассказа о Заплмоксисе. Будьте вместе с нами и смотрите наш полнометражный фильм», — обращается к будущим зрителям картины ее сценарист Даниел Роксин.
Обучившись у великого мыслителя древности философии, математике и другим дисциплинам, Залмоксис вернулся домой, инсценировал свою смерть и через несколько лет, выйдя к людям, объявил, что он воскрес. По мнению специалистов, учение Залмоксиса имеет в основе своей идею бессмертия.