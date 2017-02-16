Ученые подтвердили опасность игры головой для футболистов

Источник: Reuters

Примерно у 15−20 процентов профессиональных боксеров развивается так называемая энцефалопатия боксеров — хроническая травматическая энцефалопатия (органическое повреждение головного мозга). Она возникает вследствие повторяющихся легких черепно-мозговых травм и проявляется деменцией и двигательными нарушениями. В группе риска находятся также профессиональные футболисты, часто играющие головой.

В 2015 году семья английского футболиста Джеффа Асла (Jeff Astle) открыла фонд в поддержку исследований связи между травматической энцефалопатией и игрой в футбол.

Джефф Асл умер в 2002 году в возрасте 59 лет от травматической энцефалопатии. Известно также немало сообщений о развитии деменции у профессиональных футболистов, завершивших карьеру. Однако исследований, посвященных этому вопросу, известно совсем немного, а посмертное исследование мозга на предмет патологий было выполнено только в четырех случаях. Авторы новой статьи анализировали состояние головного мозга у 14 мужчин, игравших в футбол в среднем в течение 26 лет (13 из них были профессиональными игроками и один — любителем). С 1989 по 2010 год, после окончания их футбольной карьеры, ученые следили за их когнитивными способностями. У шести из них также удалось исследовать мозг после смерти.

Источник: Reuters

У всех 14 футболистов в пожилом возрасте (в среднем в возрасте 63 лет) наблюдались симптомы хронической травматической энцефалопатии. Так, у всех мужчин наблюдалась прогрессирующая деменция, у десяти из них также наблюдались двигательные нарушения, включая паркинсонизм, трудности при ходьбе и расстройство артикуляции. На вскрытии у всех шести мужчин обнаружились повреждения прозрачной перегродки (перегородки между передними желудочками мозга), у четырех подтвердилась хроническая травматическая энцефалопатия. Также у них были обнаружены сопутствующие патологии: склероз гиппокампа, болезнь Альцгеймера и сосудистые патологии, вносившие вклад в развитие деменции.

Источник: AP 2017