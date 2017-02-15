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21:13 (мск), источник: Sputnik.by

Как это работает: белорус сыграл на органе, сделанном из картона

Белорус Алексей Жолнер сделал орган из бумаги и картона и сыграл не нем композицию «Под небом Парижа».

Источник: Sputnik.by

Жолнер сам разработал конструкцию органа и выполнил ее из картона и бумаги. Единственная пластиковая часть — маленькое «окошко», через которое можно наблюдать внутреннее устройство органа.

Автор видео отметил, что не будет выкладывать чертежи в общий доступ, так как для того, чтобы его сделать, нужно тщательно подбирать материалы для изготовления музыкального инструмента.

При этом Жолнер рассказал, что сначала он хотел сделать из картона музыкальную шкатулку, однако из-за того, что этот материал не сможет передать звучание металлических пластин, в итоге получился орган.

Опубликованное несколько дней назад видео уже собрало более 150 тысяч просмотров на видеохостинге YouTube.

Ранее Жолнер уже выкладывал видеоролик, на котором был показан сделанный из бумаги миниатюрный действующий двигатель внутреннего сгорания.

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