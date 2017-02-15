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21:43 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли трактат Черчилля о существовании внеземной жизни

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Историки открыли ранее неизвестную статью Уинстона Черчилля о внеземной жизни, в которой он заявил о возможности существования живых существ у далеких звезд, пишет журнал Nature.

Источник: AP 2017

«Недавно директор музея Черчилля в Фултоне всучил мне в руки 11-страничную статью “Одни ли мы во Вселенной?”, которую написал сэр Уинстон. Мысли Черчилля во многом повторяют то, как сегодня рассуждают современные ксенобиологи. В целом, он строит свои идеи о внеземной жизни на современном принципе Коперника — представлении о том, что Земля не уникальна, и что она не играет особой роли в жизни Вселенной», — рассказывает Марио Ливио (Mario Livio), астрофизик из Института космического телескопа в Балтиморе (США).

«Одни ли мы во Вселенной?»

По словам Ливио, Черчилль всю жизнь интересовался последними достижениями науки, регулярно читал важнейшие научные трактаты своего времени и опубликовал в ранние годы своей жизни несколько научно-популярных работ, посвященных эволюции жизни и устройству клеток. Позже он предсказал открытие термоядерной реакции и указал на ее важность для развития человечества.

Черчилль был первым премьер-министром Великобритании, который имел советника по науке и целенаправленно развивал ее, в том числе и для борьбы с нацистской Германией

Как оказалось, интересы Черчилля не ограничивались теорией эволюцией и ядерной физикой. В прошлом году, как рассказывает Ливио, директор музея Черчилля в знаменитом американском Фултоне передал ему рукопись статьи премьера, которую тот написал в конце 1939 года, незадолго до начала Второй мировой войны.

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Что сподвигло Черчилля написать такую статью в столь тяжелое время? Как считает Ливио, причиной для подготовки и написания такой работы было то, что в 1938 году радиостанции США и Британии начали транслировать радиоверсию знаменитой «Войны миров», романа Герберта Уэллса, написанного в 1898 году. Возможно, что Черчилль решил представить собственный ответ на вопрос «Одни ли мы во Вселенной?» для поддержания реноме любителя науки на волне популярности радиоромана.

Эта статья, по всей видимости, должна была быть опубликована в одном из периодических изданий, где Черчилль публиковал свои колонки, но что-то помешало ему это сделать. Впоследствии он дополнил и переписал часть статьи в конце 1950 годов перед публикацией мемуаров, отдав статью своему другу Эмери Ривсу, который нигде ее не публиковал и не рассказывал о ней. В результате этого о ней никто не знал до мая 2016 года, когда ее случайно не нашел директор музея, Тимоти Рили.

Статья, первым рецензентом которой, по воле судьбы, стал Ливио, была очень серьезной для своего времени, и она вполне соответствует тому, что сегодня ученые думают о поисках внеземной жизни.

Как и современные ксенобиологи, Черчилль увязывал существование жизни в первую очередь с наличием воды и умением живых организмов размножаться и делиться

Викторианский космизм

Другая ключевая концепция современной науки о внеземной жизни, которой придерживался Черчилль — идея о существовании так называемых «зон жизни» у далеких звезд. Он понимал, что вода в жидком виде может существовать только на определенном расстоянии от звезды, и что поиски жизни нужно фокусировать именно на планетах, находившихся внутри этой «зоны жизни».

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Черчилль корректно определил, до того, как этим вопросом заинтересовались серьезные ученые, что жизнь в Солнечной системе, помимо Земли, могла существовать только на Венере и Марсе, а в других ее регионах или слишком жарко, как на Меркурии, или слишком холодно, как за орбитой Марса. Он считал возможным путешествия к Луне, Венере и Марсу, тогда как межзвездные полеты он представлял себе гораздо более сложной вещью из-за больших задержек в работе систем связи.

С точки зрения наличия жизни вне пределов Солнечной системы, британский премьер так же придерживался очень современных взглядов. Он считал Солнце заурядной звездой, и сомневался в справедливости популярной в его время теории о том, что планеты возникли в результате неудачной встречи Солнца и другой звезды, «вырвавшей» клок материи Солнца. Черчилль обращал внимание на то, что в нашей Галактике сформировались миллионы двойных звезд, что указывало, по его мнению, на наличие столь же большого числа планетарных систем.

По его мнению, часть из этих планет окажется в «зоне жизни», и на их поверхности сложатся правильные условия для зарождения примитивных форм жизни.

Поэтому, можно говорить, что Черчилль одним из первых серьезно задумался о существовании инопланетной жизни, хотя он и считал, что мы вряд ли когда-либо сможем ее увидеть

«Учитывая существование сотен тысяч галактик, в которых живут миллиарды звезд, существуют огромные шансы на то, что во Вселенной существует бесчисленное множество планет, где сложились условия, благоприятные для зарождения жизни. Я не готов поверить, что мы являемся вершиной космической эволюции и что только на Земле есть живые, разумные существа», — такими словами Черчилль заключает свою статью.

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