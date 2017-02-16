Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Греф рассказал о последствиях массовой скупки валюты Минфином
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
08:22 (мск), источник: Om1.ru

К 23 февраля в Омске потеплеет до +1 градуса

В ближайшие дни морозы будут постепенно отступать. В конце месяца установится уже почти весенняя погода.

По данным Обь-Иртышского УГМС, за три дня в регионе потеплеет с -17 до -8 градусов.

16 февраля дневная температура составит еще −12…−17 градусов, ночью до -23.

17 февраля днем воздух прогреется до −8…−13 градусов, в ночное время до -24.

18 февраля установится температура −10…−15 градусов, ночью до -24. Также в эти дни местами ожидается небольшой снег и слабая изморозь.

Отметим, согласно прогнозу Gismeteo температура в конце февраля будет неуклонно расти. На следующей неделе столбики термометров поднимутся до +1…+3 градуса, причем дневные и ночные температуры практически сравняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске возбудили уголовное дело против организаторов «групп смерти» для подростков
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь