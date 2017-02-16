К 23 февраля в Омске потеплеет до +1 градуса

По данным Обь-Иртышского УГМС, за три дня в регионе потеплеет с -17 до -8 градусов.

16 февраля дневная температура составит еще −12…−17 градусов, ночью до -23.

17 февраля днем воздух прогреется до −8…−13 градусов, в ночное время до -24.

18 февраля установится температура −10…−15 градусов, ночью до -24. Также в эти дни местами ожидается небольшой снег и слабая изморозь.

Отметим, согласно прогнозу Gismeteo температура в конце февраля будет неуклонно расти. На следующей неделе столбики термометров поднимутся до +1…+3 градуса, причем дневные и ночные температуры практически сравняются.