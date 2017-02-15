Мухамедиулы опубликовал результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов
Ранее министр культуры и спорта РК заявил, что
Ранее министр культуры и спорта РК заявил, что
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы опубликовал результаты
«Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) —
Между тем, как сообщает «Чемпионат.сом», генеральный секретарь IBU Николь Реш подтвердила, что все результаты
Напомним, ранее сообщалось, что полиция Австрии обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Полиция провела обыски у биатлонистов сборной Казахстана и изъяла множество медицинских препаратов. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.