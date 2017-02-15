Мухамедиулы опубликовал результаты допинг-тестов казахстанских биатлонистов

«Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) — допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты! Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели. Повторюсь, что на будущее это всем нам серьезный, большой урок. А вот так выглядит документ от WADA, посмотрите, под номерами зашифрованы имена наших спортсменов», — написал Мухамедиулы на своей странице в Facebook.

Между тем, как сообщает «Чемпионат.сом», генеральный секретарь IBU Николь Реш подтвердила, что все результаты допинг-проб, взятых у казахстанцев, оказались отрицательными. «В этой связи у IBU нет никаких оснований для санкций в отношении казахстанской команды. Полиция продолжает расследование, которое может длиться недели или месяцы. Атлеты, выступающие на чемпионате мира, все чисты. Это приятная для всех нас новость», — сказала Реш.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Австрии обнаружила коробку с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация доктора казахстанской команды. Это и стало основанием для начала расследования. Полиция провела обыски у биатлонистов сборной Казахстана и изъяла множество медицинских препаратов. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.