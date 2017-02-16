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10:09 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже маршрут № 52ав продлят до остановки «Улица Землячки»

Мэрия сообщает о том, что путь следования маршрутного автобуса № 52ав, который ходит от «Химоптторга» до Северо-Восточного района, продлят до остановки «Улица Землячки».

Изменения маршрута автобуса, как отмечают в администрации Воронежа, вступят в силу с 23 февраля 2017 года.

В мэрии поясняют, что движение автобуса с 23 февраля направят от остановки «Улица Землячки» — разворачиваться маршрутка будет в районе дома № 41 — по улице Землячки, а после — по Ленинскому проспекту до остановки «Школа». В обратном направлении автобус будет двигаться от остановки «Школа» по Ленинскому проспекту и до остановки «Улица Землячки».

Напомним, ранее портал сообщал о том, что в воронежских маршрутных автобусах может повыситься плата за проезд. По мнению транспортных компаний, стоимость проезда необходимо увеличить на 20%.

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