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15 февраля, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 16 февраля

Завтра погода в Молдове будет определяться зоной повышенного давления. Ожидается переменная облачность, слабый ветер, на дорогах гололедица.

Источник: Publika.md

Температура воздуха в Бричанах и Сороках не превысит минус двух градусов, в Бельцах и Оргееве будет минус один. В Кишиневе, Тирасполе и Леове термометры покажут плюс один, на два градуса больше — в Комрате и Кагуле.

В ближайшее время потеплеет. В столице днём ожидается до плюс пяти, ночью — до минус двух градусов.

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