Прогноз погоды на 16 февраля

Температура воздуха в Бричанах и Сороках не превысит минус двух градусов, в Бельцах и Оргееве будет минус один. В Кишиневе, Тирасполе и Леове термометры покажут плюс один, на два градуса больше — в Комрате и Кагуле.

В ближайшее время потеплеет. В столице днём ожидается до плюс пяти, ночью — до минус двух градусов.