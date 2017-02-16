В Ленинградском зоопарке в возрасте 35 лет умерла жирафиха Луга

Луга появилась на свет в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы.
«Луга стала первым жирафенком, родившимся в открывшемся в том году павильоне “Жирафы”. Со своим супругом, жирафом по кличке Гамлет, Луга произвела на свет 7 детенышей, которые разъехались по разным зоопаркам мира», — говорится в сообщении.
В зоопарке отмечают, что Луга была всеобщей любимицей и гордостью Ленинградского зоопарка и города.
«35 лет для жирафа — очень впечатляющий возраст, ведь средняя продолжительность жизни этих животных в зоопарках — около 27 лет, в природе эта цифра значительно меньше. Есть основания полагать, что Луга была самым старым жирафом среди живущих в зоопарках мира», — отмечается в сообщении.
Сейчас в зоопарке осталась только жираф Соня — последний детеныш Гамлета и Луги
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга — напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София.
Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда.
Сегодня Ленинградский зоопарк является домом для около 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.