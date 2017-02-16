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00:02 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградском зоопарке в возрасте 35 лет умерла жирафиха Луга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке в возрасте 35 лет умерла всеобщая любимица — самка жирафа Луга; предположительно, она являлась самой старой среди живущих жирафов в зоопарках мира, сообщает зверинец на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Луга появилась на свет в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы.

«Луга стала первым жирафенком, родившимся в открывшемся в том году павильоне “Жирафы”. Со своим супругом, жирафом по кличке Гамлет, Луга произвела на свет 7 детенышей, которые разъехались по разным зоопаркам мира», — говорится в сообщении.

В зоопарке отмечают, что Луга была всеобщей любимицей и гордостью Ленинградского зоопарка и города.

«35 лет для жирафа — очень впечатляющий возраст, ведь средняя продолжительность жизни этих животных в зоопарках — около 27 лет, в природе эта цифра значительно меньше. Есть основания полагать, что Луга была самым старым жирафом среди живущих в зоопарках мира», — отмечается в сообщении.

Сейчас в зоопарке осталась только жираф Соня — последний детеныш Гамлета и Луги
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Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга — напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София.

Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда.

Сегодня Ленинградский зоопарк является домом для около 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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