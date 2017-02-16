В Ленинградском зоопарке в возрасте 35 лет умерла жирафиха Луга

Луга появилась на свет в Ленинградском зоопарке в октябре 1981 года у пары жирафов Мальчика и Невы. «Луга стала первым жирафенком, родившимся в открывшемся в том году павильоне “Жирафы”. Со своим супругом, жирафом по кличке Гамлет, Луга произвела на свет 7 детенышей, которые разъехались по разным зоопаркам мира», — говорится в сообщении.

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В зоопарке отмечают, что Луга была всеобщей любимицей и гордостью Ленинградского зоопарка и города. «35 лет для жирафа — очень впечатляющий возраст, ведь средняя продолжительность жизни этих животных в зоопарках — около 27 лет, в природе эта цифра значительно меньше. Есть основания полагать, что Луга была самым старым жирафом среди живущих в зоопарках мира», — отмечается в сообщении.

Сейчас в зоопарке осталась только жираф Соня — последний детеныш Гамлета и Луги

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