Охотный яд. Как фальсифицировали продукты в «России, которую мы потеряли»

Источник: РИА "Новости"

85 лет назад, 16 февраля 1932 г. Москве сделали гастроэктомию — удалили желудок. Именно так при желании можно назвать снос и полное уничтожение магазинов и лавок старого торгового Охотного ряда, который ещё Владимир Гиляровский называл «Чревом Москвы». Отношение к этому событию колеблется от равнодушного до воинственного. Те, кто придерживается последнего, искренне считают, что Охотный ряд был каким-то продуктовым раем. В свидетели часто призывают бытописателя Павла Богатырёва: «Здесь свои нравы, свои обычаи, здесь ядро московского старого духа. В Охотном ряду всегда можно найти такие гастрономические редкости, которые по карману только очень богатым людям. Тут можно найти зимой клубнику и свежую зелень. Все лучшие московские трактиры, где вас удивляют осетриной, телятиной и ветчиной, снабжаются Охотным рядом».

Источник: РИА "Новости"

Гнилой рай О том, какой именно дух царил в этом «гастрономическом раю», лучше прочих может рассказать молодой язвительный автор 1885 г. — Антон Чехов: «У отравившегося мышьяком старайся вызвать рвоту, для достижения чего полезно нюхать провизию, купленную в Охотном ряду».

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Заглянуть за сияющую витрину «гастрономического рая» старой Москвы помогут протоколы полицейских и санитарных осмотров лавок и магазинов, опубликованные в прессе тех лет. Скажем, вот: «Помещение бойни, в которой убивается мелкий скот для всего Охотного ряда, издает невыносимое зловоние. Площадь этого двора покрыта толстым слоем находящейся между камнями запекшейся крови и обрывков внутренностей, подле стен лежит дымящийся навоз, кишки и другие гниющие отбросы». Или вот: «В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад. Солонина вся в червях. Когда отворили дверь, стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной тухлятиной». Из 100 фельетонов насчёт торгового обмана как минимум 80 относилось к Охотному ряду: «Если вы, человек неопытный, отправитесь покупать туда что-нибудь из живности, зелени или фруктов, — то, во-первых, вас обязательно надуют — вручат какую-нибудь гниль. Если же вы заметите это и будете протестовать — вас просто-напросто выругают!». И хорошо, если только выругают. Газета «Русское слово» поместила вполне достоверный портрет стандартного приказчика из мясной лавки нашего «гастрономического рая»: «Торс Геркулеса, стальной бицепс и в довершение всего природная свирепость краснокожего индейца». Дважды подумаешь, прежде чем выступать и качать права на предмет: «Вы меня обманули».

Источник: РИА "Новости"

«Без химии» Обман практиковался разный — здесь Охотный ряд действительно не имел себе равных. И если кто-то уверен, что тогда всё было хотя бы «без химии», то он жестоко ошибается. Да, антибиотиков тогда ещё не придумали, и потому обходились самыми топорными способами.

Зелёный горошек «бодрили» для цвета медным купоросом. Подпорченную свинину ошпаривали кипятком и выдерживали в растворе селитры. В сливочное масло для «густого» жёлтого окраса добавляли настой луковой шелухи, а для «жирной» консистенции — столярный или падальный клей.