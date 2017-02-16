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01:23 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Экраны с информацией о расположении пассажиров на эскалаторах появились в метро

Перед эскалаторами в метро начали устанавливать экраны с информацией о расположении пассажиров на эскалаторе. Об этом порталу m24.ru рассказал заместитель начальника метрополитена по информационным технологиям и связи Кирилл Степаненко.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, на экране показывается информация о необходимом расположении пассажиров на ступенях: занимать обе стороны эскалатора или правую сторону, а проходить слева. Информационные экраны установили на нескольких станциях в рамках пилотного проекта.

Одним из первых появился экран на станции метро «Киевская»
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«Пилотное решение позволяет разгрузить пассажиропоток перед эскалатором. В целом нужно предоставить пассажирам возможности грамотно выбрать порядок движения перед эскалатором, занимать ступени эскалатора полностью и увеличить пропускную способность», — пояснил К. Степаненко.

По его словам, сейчас специалисты анализируют возможные варианты оповещения пассажиров на эскалаторах.

«Пока наши коллеги из пассажирских сервисов анализируют возможные варианты, так как нужно применять различные информационные технологии, чтобы люди не чувствовали какой-то дискомфорт в передвижении в подземке», — заключил собеседник m24.ru.

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Экраны с информацией о расположении пассажиров на эскалаторах появились в метро
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