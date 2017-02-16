Экраны с информацией о расположении пассажиров на эскалаторах появились в метро

Как сообщается, на экране показывается информация о необходимом расположении пассажиров на ступенях: занимать обе стороны эскалатора или правую сторону, а проходить слева. Информационные экраны установили на нескольких станциях в рамках пилотного проекта.

«Пилотное решение позволяет разгрузить пассажиропоток перед эскалатором. В целом нужно предоставить пассажирам возможности грамотно выбрать порядок движения перед эскалатором, занимать ступени эскалатора полностью и увеличить пропускную способность», — пояснил К. Степаненко.

По его словам, сейчас специалисты анализируют возможные варианты оповещения пассажиров на эскалаторах.