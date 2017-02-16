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10:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Залечим по-новому. Как изменится работа волгоградских поликлиник?

На новый стандарт в 2017 году переведут 20 медучреждений региона.

Источник: Аргументы и факты

Очереди пациентов обещают сократить на 30%

В этом году в 20 поликлиниках региона изменят схему приёма больных. В комитете здравоохранения уверяют, что новый стандарт работы повысит доступность и качество первичной медицинской помощи в регионе.

Отберём у врача ручку

Как сообщили в облздраве, суть проекта в том, чтобы избавить врачей-терапевтов от бумажной рутины. Они будут в одиночку, без медсестёр, заниматься приёмом пациентов и фиксировать данные в компьютере. Медсёстры, сидя в отдельном кабинете под названием «Сестринский пост», будут оформлять запись на повторный приём, рецепты, санаторные карты, направления на анализы и прочее. «По новому стандарту участковые терапевты в течение восьмичасового рабочего дня будут вести приём пациентов, — отметил руководитель областного комитета здравоохранения Владимир Шкарин. — А на вызовы на дом отправятся мобильные бригады, оснащённые аппаратурой — портативными электрокардиографами, глюкометрами и другим оборудованием. Они же будут осуществлять патронаж тяжелобольных».

В облздраве уверены, что благодаря нововведениям больным не придётся ждать часами визита участкового врача, который, к примеру, в первой половине дня принимает в поликлинике, а вторую посвящает «визитам на дом». Чиновники здравоохранения региона уверены, что это позволит на 30% сократить очереди в поликлиниках.

Пионерами проекта стали московские клиники. Но в столице перед реформированием провели опрос среди 58 000 жителей, наши чиновники опроса не проводили.

В октябре семь медицинских учреждений Волгограда и Волжского приступили к освоению нового стандарта. Скоро к ним добавятся ещё 20. В планах руководства облздрава в течение года компьютеризировать 60 поликлиник, что даст возможность включить их в проект.

У семи нянек

Красивые планы — это прекрасно, но главное, чтобы не ухудшилось качество медуслуг.

«У меня сахарный диабет, и вот уже несколько лет я наблюдаюсь у своего эндокринолога, — рассказывает волгоградка Нина Пономарёва, — ей не нужно даже открывать мою историю болезни, спрашивать о болячках и назначенных лекарствах, она всё знает. Но недавно я обратилась к урологу. Не глядя на меня, выписал лекарство, после которого мне стало хуже. Оказалось, что мне оно противопоказано. А что будет при новой системе: врач отвечает за приём, медсестра за справки, выездная бригада за вызовы на дом, а кто ответит за то, стало ли лучше пациенту?».

«А есть проекты, которые заставят врачей уважать пациентов? Я в мае заболела ОРВИ. Поднялась высокая температура, пришлось звонить в поликлинику и вызывать доктора на дом. Пришел один врач от поликлиники № 30, но записал к другому. Через три дня пошла, как мне и велели, к указанному медику, три часа просидела на лавочке с температурой под 38 градусов, а потом врач на меня ещё и накричала, мол, я пришла не с того участка. Так я первый и последний раз сходила в бесплатную поликлинику», — рассказывает Вероника Смирнова (фамилия по её просьбе изменена).

«Проблему с очередями в поликлиниках “Новый стандарт” решить может, но проблема не в них, — полагает Анатолий Белоглазов, врач и общественник, ассистент кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолгГМУ. — В конце года подсчитают, на сколько увеличилось количество принятых пациентов. Врачи начнут выполнять план по приёму больных, получать за это повышенное вознаграждение. Выходит, что чем больше больных, тем лучше для здравоохранения. Отсюда, рассуждая логически, вытекает стратегия медицины: чем хуже лечим, тем красивее отчёты, тем больше получаем. Выходит, что в выздоровлении пациентов система не заинтересована».

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