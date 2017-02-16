Мать летчика Ярошенко обратилась к Трампу с просьбой вернуть ей сына

В своем послании Любовь Ярошенко просит главу государства вернуть ее подорвавшего здоровье сына на родину. Она призвала американского лидера проявить гуманизм «к невиновному, несправедливо обвиненному и погибающему в американской тюрьме российскому гражданину».

«Я боюсь, что с моим сыном может произойти непоправимое. Он может просто погибнуть в тюрьме. До ареста у Константина никаких проблем со здоровьем не было. Сейчас же у него целый букет различных заболеваний, некоторые из них —очень тяжелые. Добиться же адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно», — говорится в письме матери летчика (письмо есть в распоряжении «Известий»).

Ярошенко заявила, что молилась о победе Трампа на выборах в надежде на улучшение отношений между странами и появление шанса для ее сына вернуться в Россию.

Ранее женщина обращалась к президенту Бараку Обаме, однако ее просьба осталась без ответа, а предложения об обмене были отклонены заместителем госсекретаря Викторией Нуланд.

К своему письме Любовь Ярошенко приложила доказательства невиновности сына на 61 листе. Обращение к Трампу она отправила через срочную почту DHL и дипломатической почтой.