Неверов: Максакова, солгав о гражданстве, нарушила законодательство

Экс-депутат Госдумы Максакова в интервью российскому изданию «Медуза» призналась, что у нее уже есть второе гражданство, второе — Германии, причем от рождения. Она также заявила, что ее вынуждали от него отказаться, еще когда Максакова прошла в Государственную думу прошлого созыва.

«Сегодня в своих интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь. Говорит, что рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть радуется тому, что обманула людей, что нарушила закон», — прокомментировал Неверов заявление Максаковой.