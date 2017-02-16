Неверов: Максакова, солгав о гражданстве, нарушила законодательство
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
«Сегодня в своих интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь. Говорит, что рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть радуется тому, что обманула людей, что нарушила закон», — прокомментировал Неверов заявление Максаковой.
Парламентарий добавил, что «радует, что в списках депутатов Государственной думы VII созыва их нет». «Предателей везде не любят, и красивый город Киев — не исключение», — написал политик.
По данным СМИ, в минувшем году