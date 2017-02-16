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03:14 (мск), источник: РИА Новости

Неверов: Максакова, солгав о гражданстве, нарушила законодательство

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Мария Максакова, признавшись в наличии второго гражданства с детства, призналась и в том, что нарушила российское законодательство и солгала, когда избиралась и стала депутатом Госдумы шестого созыва, написал секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов на своей странице в Facebook.

Источник: РИА Новости

Экс-депутат Госдумы Максакова в интервью российскому изданию «Медуза» призналась, что у нее уже есть второе гражданство, второе — Германии, причем от рождения. Она также заявила, что ее вынуждали от него отказаться, еще когда Максакова прошла в Государственную думу прошлого созыва.

«Сегодня в своих интервью она сама призналась в том, что нарушила российское законодательство, которое запрещает депутатам Государственной Думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья. Потому что еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, она яростно доказывала, что у нее только российское гражданство и никакого иного нет, что хочет посвятить свою жизнь служению России. А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь — сплошная фальшь. Говорит, что рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть радуется тому, что обманула людей, что нарушила закон», — прокомментировал Неверов заявление Максаковой.

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Парламентарий добавил, что «радует, что в списках депутатов Государственной думы VII созыва их нет». «Предателей везде не любят, и красивый город Киев — не исключение», — написал политик.

По данным СМИ, в минувшем году экс-депутат ГД Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал на Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

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