Во Владивостоке продолжается суд по делу охранников Пушкарева. Ближайшее по времени заседание во Фрунзенском суде назначено на сегодня, 16 февраля, начало — 16:00 по времени Владивостока. Время выбрано не случайно: в Москве будет 9:00, и возможно, в этот день по делу сможет дать показания брат мэра Владивостока Андрей Пушкарев, сообщает корреспондент РИА VladNews. Напомним, обвиняемые — это два охранника, которых корреспондент программы «Честный детектив» (ВГТРК, Москва) Павел Брыкин обвинил в нанесении побоев возле здания УФСБ по Приморскому краю 7 июня прошлого года.

Отметим, что 16 февраля — это уже третья назначенная в этом месяце дата дачи показаний свидетелем по видеоконференцсвязи. 2 февраля допрос Пушкарева не состоялся в связи с тем, что потребовалось связаться с московским следователем. 8 февраля все уже было готово для проведения сеанса связи — но оказалось, что для этого нет нужного оборудования в столичном Мещанском суде.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1−3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.