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03:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Девятиклассникам Хабаровского края необходимо подать заявление на ГИА до 1 марта

Для получения аттестата об основном общем образовании школьникам надо сдать русский язык и математику и два предмета по выбору.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Выпускникам девятых классов школ Хабаровского края до 1 марта включительно необходимо подать заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2017 года. Для получения аттестата об основном общем образовании учащиеся должны сдать два обязательных предмета — русский язык и математику и два предмета по выбору, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края.

Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации — основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию.

Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет образовательная организация. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать.

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам.

Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному или двум из сдаваемых учебных предметов, то он может повторно сдать эти экзамены в резервные дни.

Если выпускник не прошел ГИА-9 или получил неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получил повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов при пересдаче в резервный день, то он может еще раз пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки в сентябре.

ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2017 году в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) — с 5 по 22 сентября.

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