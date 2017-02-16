Девятиклассникам Хабаровского края необходимо подать заявление на ГИА до 1 марта
Для получения аттестата об основном общем образовании школьникам надо сдать русский язык и математику и два предмета по выбору.
Для получения аттестата об основном общем образовании школьникам надо сдать русский язык и математику и два предмета по выбору.
Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.
Выпускникам девятых классов школ Хабаровского края до 1 марта включительно необходимо подать заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2017 года. Для получения аттестата об основном общем образовании учащиеся должны сдать два обязательных предмета — русский язык и математику и два предмета по выбору, сообщили ИА AmurMedia в
Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации — основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет образовательная организация. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам.
Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному или двум из сдаваемых учебных предметов, то он может повторно сдать эти экзамены в резервные дни.
Если выпускник не прошел ГИА-9 или получил неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получил повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов при пересдаче в резервный день, то он может еще раз пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки в сентябре.
ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2017 году в три этапа: досрочный — с 20 апреля по 6 мая, основной — с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) — с 5 по 22 сентября.