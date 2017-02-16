Сын тигра Амура Шерхан встретился с сыном козла Тимура
Полосатый подросток. На этой неделе пять месяцев исполнится тигренку Шерхану, сыну знаменитого тигра Амура и тигрицы Уссури. Сейчас малыш знакомится с другими обитателями
Полосатый подросток. На этой неделе пять месяцев исполнится тигренку Шерхану, сыну знаменитого тигра Амура и тигрицы Уссури. Сейчас малыш знакомится с другими обитателями
Шерхан заметно вырос и окреп, но
Василина Татаурова, ветеринар: «Инстинкты хищника обостряются в тот момент, когда он ловит жертву. Вот даже сейчас. Поэтому мы ему корм не даем, чтобы он не кидался на человека, как на жертву свою».
Шерхан с удовольствием общается с соседями по
У Шерхана есть настоящая подруга — собака, зовут ее Табаки. Они обожают играть друг с другом. Мешает только разница темпераментов. Табаки очень подвижная, а Шерхан, как истинный кот, любит
К тому же тигренок еще очень неуклюж — прыгать, как большие тигры он пока только учится. И такие резвые прогулки с собакой — отличная зарядка. Веселые игры проходят по соседству с вольерами, где живут знаменитый папа Амур и его друг козел Тимур. У последнего, кстати, так же совсем недавно родился сын.
От козлика, как и от тигренка, отказалась
Мария Илясова, зооинженер: «Козел Обама — стеснительный козлик, наши взрослые козлы не очень его любят. Он такой, менее влиятельный».
Сам же козел Тимур живет отдельно от всех, дружба с тигром почти сошла на нет. Их дети, впрочем, тоже друг к другу относятся с осторожностью. Но нельзя исключать и то, что в будущем они повторят судьбу своих знаменитых родителей, ведь Шерхан пошел в отца и растет весьма дружелюбным тигром.