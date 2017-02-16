Во Владивостоке ожидается разрушение и вынос припайного льда
Выход на лед опасен, выезд автомобилей запрещен.
Выход на лед опасен, выезд автомобилей запрещен.
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) сообщает: ночью и днем, 16 февраля, в связи с усилением южного ветра в Амурском, Уссурийском заливах и в бухтах залива Посьет ожидается частичное разрушение припайного льда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Вечером, 16 февраля, с переходом ветра к
Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222−23−33.