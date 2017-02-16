До -6 градусов прогнозируют в Челябинске днём 16 февраля

Температура воздуха в Челябинске днём 16 февраля составит от 6 до 8 градусов ниже ноля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

Утром в четверг синоптики прогнозируют до 17 градусов мороза. Днём ожидается небольшой снег и облачная погода с прояснениями. Ветер южного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 4−9 м/с.

По народному календарю 16 февраля — Починки. Если снег в этот день валил хлопьями, следовало ожидать дождливого лета.