СМИ опубликовали ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

В ноябре прошлого года серию снимков, которую автор кадров и близкая подруга Монро Фрида Халл назвала «беременными слайдами», продали на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Новым владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс, который поделился с изданием своим приобретением.

«Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем “потерять” ребенка во время посещения больницы. Фрида гордилась тем, что хранила эти снимки у себя и тем, что оставила в тайне секрет своей подруги до конца своих дней. Но она рассказала мне историю, которую хорошо знала, что Монро была беременна от Ива Монтана», — цитирует издание Тони Майклса, который дружил и жил по соседству с Халл. Издание пишет, что Монро хотела иметь детей, но так и не смогла родить. У нее было три выкидыша до потери этого ребенка. Она страдала эндометриозом, однако не теряла надежды стать матерью.