СМИ опубликовали ранее неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

В ноябре прошлого года серию снимков, которую автор кадров и близкая подруга Монро Фрида Халл назвала «беременными слайдами», продали на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Новым владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс, который поделился с изданием своим приобретением.
«Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем “потерять” ребенка во время посещения больницы. Фрида гордилась тем, что хранила эти снимки у себя и тем, что оставила в тайне секрет своей подруги до конца своих дней. Но она рассказала мне историю, которую хорошо знала, что Монро была беременна от Ива Монтана», — цитирует издание Тони Майклса, который дружил и жил по соседству с Халл.
Издание пишет, что Монро хотела иметь детей, но так и не смогла родить. У нее было три выкидыша до потери этого ребенка. Она страдала эндометриозом, однако не теряла надежды стать матерью.
«Я предлагал Фриде продать эти фотографии и другие памятные вещи, чтобы она могла позволить себе жить в лучшем месте, но она отказалась, сказав, что никогда бы не продала свою подругу Мэрилин», — рассказал Майклс.
Фрида Халл умерла в 2014 году, и фотографии были проданы как часть ее имущества в прошлом году. Майклс купил кадры беременной актрисы, потому что только он знал их историю. «Сейчас я думаю, что эту историю необходимо рассказать», — добавил он. Однако, до сих пор неизвестно, по какой причине кинодива потеряла этого ребенка.
Фотографии были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины «Неприкаянные» (The Misfits). На снимках секс-символу 20-го века 34 года.