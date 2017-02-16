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05:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края задали руководителю Рособрнадзора вопросы о проведении ЕГЭ

Жители Хабаровского края в прямом эфире задали руководителю Рособрнадзора вопросы о проведении ЕГЭ.

Источник: Reuters

В рамках всероссийской встречи с родителями школьников Сергей Кравцов рассказал также об итоговой аттестации девятиклассников. Речь шла и о проверочных работах, которые ученики 4, 5 и 11 классов напишут в апреле-мае 2017 года.

Представителей Хабаровского края интересовал порядок оценивания устной части ЕГЭ, в частности — по китайскому языку.

«Порядок проведения ЕГЭ по китайскому языку будет аналогичен порядку проведения всех остальных экзаменов по иностранным языкам. Будет та же объективная процедура. Прослушать запись ответа участника ЕГЭ по иностранным языкам (раздел “Говорение”) можно на заседании конфликтной комиссии при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами», — рассказал Сергей Кравцов.

Было отмечено, что модель экзамена по китайскому языку пока находится в разработке, и в этом году выпускники не будут его сдавать.

Онлайн-трансляцию встречи посмотрели несколько десятков тысяч человек, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки края.

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