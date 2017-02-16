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04:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске продолжают работу «горячие линии» по вопросам отопления

Проведение следующей «горячей линии» планируется в марте.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Центральном районе 14 февраля состоялась очередная «горячая линия» по вопросам отопления. Жалобы горожан принимал руководитель администрации района Дмитрий Дмитриев.

С начала года в отдел ЖКХ поступило порядка 10 обращений от жителей района. Люди жаловались в основном на холод в квартире, но не во всех случаях при выезде на место информация подтверждалась.

Напомним, руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев принял решение о регулярном проведении «горячих линий» по вопросам отопления вплоть до наступления положительных температур.

«Отсутствие шквала звонков в очередной раз подтверждает правильность принятого решения. В основном, мы контролируем ситуацию через управляющие компании. Однако прямой диалог с жителями района остается одним из важных источников получения информации о ситуации в целом. Будем эту работу продолжать», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.

Проведение следующей «горячей линии» планируется в марте.

Если батареи все еще остаются холодными, обратиться можно в ТСЖ или управляющую компанию, администрацию Центрального района или в службу «005».

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