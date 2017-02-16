Линии наружного освещения меняют в Хабаровске

В краевом центре приступили к замене линий наружного освещения. Работы проводят специалисты МУП «Горсвет», сообщает портал «Губерния».

Сейчас рабочая бригада находится на улице Муравьева-Амурского.

«Линии наружного освещения мы меняем один раз в десять лет. Это делается для того, чтобы исключить возможные неполадки, чтобы в городе было светло. Работы ведутся планомерно по всему городу. Сейчас очередь центральной части Хабаровска», — рассказали специалисты МУП «Горсвет».