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06:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Линии наружного освещения меняют в Хабаровске

Сегодня бригада Горсвета работает в центре города.

Источник: Губерния онлайн

В краевом центре приступили к замене линий наружного освещения. Работы проводят специалисты МУП «Горсвет», сообщает портал «Губерния».

Сейчас рабочая бригада находится на улице Муравьева-Амурского.

«Линии наружного освещения мы меняем один раз в десять лет. Это делается для того, чтобы исключить возможные неполадки, чтобы в городе было светло. Работы ведутся планомерно по всему городу. Сейчас очередь центральной части Хабаровска», — рассказали специалисты МУП «Горсвет».

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