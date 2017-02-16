Управление образования Хабаровска: 10-й класс — шаг в вуз, а не камера хранения для детей
По мнению Ольги Тен, у современного подростка есть и возможность, и право выбора школы по желаемому профилю.
По мнению Ольги Тен, у современного подростка есть и возможность, и право выбора школы по желаемому профилю.
Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.
Переход в десятый класс должен стать обдуманным шагом хабаровского старшеклассника. Именно для этого школы и устанавливают пороговые баллы в профильные классы, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник управления образования г. Хабаровска Ольга Тен.
— Переход в десятый класс сейчас — это обдуманный школьником шаг к получению образования более высокого уровня, а не как раньше — камера хранения детей. Родители сдали и еще на два года успокоились — ребенок в школе, и ни забот, ни хлопот, — уверена Ольга Тен.
Как сообщила чиновница, в разных школах города будут организованы разнопрофильные классы наряду с общеобразовательными.
— В одной школе будет превалировать гуманитарный уклон, в другой — математический, в третьей — технический. И пусть мамы и папы не боятся, проходной балл адекватен и без особых проблем достигаем детьми. Просто надо помочь подростку хорошо подготовиться к экзаменам, — рекомендует Ольга Тен.
По словам начальника управления образования, даже те ребята, которые не смогут преодолеть заветный балл, но очень хотят учиться дальше, смогут продолжить обучение в общеобразовательных классах. Для этого нужно сдать экзамены хотя бы на «тройку».
— И не стоит думать, что общеобразовательные классы создаются для троечников. Они как
А все проблемы, связанные с выбором профиля в 10 классе пусть даже не в своей школе, придумывают родители. Ребенок, качественно подготовленный к экзаменам и настроенный на успех, как правило достигает задуманного, уверила Ольга Тен.