Более 6 тысяч должников в Хабаровске лишились электроэнергии

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

За первые две недели в Хабаровске более 6 тысяч должников лишились энергоресурса. Специалисты Хабаровскэнергосбыта планируют ввести режим ограничения подачи электроэнергии более 40 тысячам потребителей-физическим лицам, проживающим в Хабаровском крае и имеющим просроченную задолженность за поставленный ресурс на общую сумму 138 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК"-«Хабаровскэнергосбыт».

На территории г. Хабаровска и Хабаровского района мобильные бригады энергетиков уже приступили к масштабным ограничениям подачи электроэнергии. Данная эффективная мера позволила энергетикам вернуть в бюджет компании и направить их в адрес производителей и транспортировщиков более 8 млн рублей.

— С января 2017 года вступили в силу изменения, которыми существенно упрощена процедура ограничения предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности потребителя. Так, в случае непогашения задолженности по оплате электроэнергии уведомление о планируемом ограничении достаточно разместить в платежном документе и, если в течение 20 дней оплата не будет произведена, предоставление коммунальной услуги будет приостановлено, — комментирует помощник директора по работе с населением филиала ПАО «ДЭК"-«Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

В феврале массовые ограничения подачи энергоресурса коснутся недобросовестных потребителей не только краевого центра, но и жителей Советско-Гаванского, Амурского, Верхнебуреинского и Николаевского районов края.

Кроме того, ПАО «ДЭК информирует, что при обнаружении несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам будет направлено уведомление о необходимости устранить несанкционированное подключение и произведено доначисление платы за потребленную без надлежащего учета коммунальную услугу с применением повышающего коэффициента 10.