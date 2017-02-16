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07:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неустойчивая погода ждет казахстанцев в четверг

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, местами снег, в южных областях осадки. Местами туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает официальный сайт Комитета по ЧС МВД РК.

Источник: Sputniknews.kz

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем — усиление ветра 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Мангыстауской области местами синоптики ожидают туман, низовую метель, усиление ветра 15−20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами прогнозируются метель, усиление ветра 15−20 м/с. Днем в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами — туман, днем метель, усиление ветра. 15−20 м/с. В Карагандинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем метель, усиление ветра 15−20 м/с.

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