Неустойчивая погода ждет казахстанцев в четверг

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем — усиление ветра 15−20 м/с.
В Южно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Мангыстауской области местами синоптики ожидают туман, низовую метель, усиление ветра 15−20 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами прогнозируются метель, усиление ветра 15−20 м/с. Днем в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.
В Алматинской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами — туман, днем метель, усиление ветра. 15−20 м/с. В Карагандинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем метель, усиление ветра 15−20 м/с.