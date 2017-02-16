Управление образования грозит хабаровским родителям уголовным преследованием
К проблеме записи детей в школу по фиктивной прописке в мэрии отнеслись очень серьезно.
К проблеме записи детей в школу по фиктивной прописке в мэрии отнеслись очень серьезно.
В управлении образования администрации Хабаровска решили использовать Уголовный кодекс для борьбы с родителями, устраивающими ребенка в престижную школу по фиктивной прописке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«К сожалению, такая практика в нашем городе существует и сильно затрудняет прием в первые классы, создавая ненужный ажиотаж. На этот раз мы решили подойти к делу серьезно и нашли соответствующую статью УК РФ под номером 322.2», — заявила начальник управления Ольга Тен.
Статья предусматривает ответственность за фиктивную регистрацию по месту жительства в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, принудительных работ или даже лишения свободы на срок до трех лет. Детей, которых незаконно приняли в учебное заведение в результате таких операций, будут отчислять из школ.
Ольга Тен уточнила, что в управлении собрали уже несколько пакетов документов с подозрительными данными.
«К примеру, в бумагах у ребенка временная регистрация при наличии постоянной. Зачем? Есть и такие адреса, где прописаны 15 разных детей. Информацию об этих случаях мы будем передавать в соответствующие органы», — отметила начальник управления образования.
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