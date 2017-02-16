Сегодня в Новосибирск придет потепление
Сегодня в Новосибирскую область придет долгожданное потепление. Вместе с тем, циклон из Казахстана принесет в Сибирь снегопады и метели.
Сегодня в Новосибирскую область придет долгожданное потепление. Вместе с тем, циклон из Казахстана принесет в Сибирь снегопады и метели.
Ренад Ягудин, п
По словам синоптиков, потепление — не на долго. 18 февраля осадки прекратятся. Днем столбик термометра вернется к отметке -17 градусов. Прошедшие морозы в некоторых территориях области побили столетний рекорд. 13 февраля ночью в