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10:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сегодня в Новосибирск придет потепление

Сегодня в Новосибирскую область придет долгожданное потепление. Вместе с тем, циклон из Казахстана принесет в Сибирь снегопады и метели.

Источник: РИА "Новости"

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Температурный фон повысится. В ночные часы до -16 -21 градуса мороза. Дневные температуры до -7 -12 градусов. После прохождения этого циклона, уже на следующие сутки, произойдет понижение температуры. Дневные температуры опустятся до отметки -12 -17 градусов мороза».

По словам синоптиков, потепление — не на долго. 18 февраля осадки прекратятся. Днем столбик термометра вернется к отметке -17 градусов. Прошедшие морозы в некоторых территориях области побили столетний рекорд. 13 февраля ночью в Усть-Тарке было почти -41. Это температурный минимум для этого дня за вековую историю метеонаблюдений.

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