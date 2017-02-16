Сегодня в Новосибирск придет потепление

Ренад Ягудин, п ресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Температурный фон повысится. В ночные часы до -16 -21 градуса мороза. Дневные температуры до -7 -12 градусов. После прохождения этого циклона, уже на следующие сутки, произойдет понижение температуры. Дневные температуры опустятся до отметки -12 -17 градусов мороза».

По словам синоптиков, потепление — не на долго. 18 февраля осадки прекратятся. Днем столбик термометра вернется к отметке -17 градусов. Прошедшие морозы в некоторых территориях области побили столетний рекорд. 13 февраля ночью в Усть-Тарке было почти -41. Это температурный минимум для этого дня за вековую историю метеонаблюдений.