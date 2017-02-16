Семья американцев завела в своем доме бизона весом больше 1000 кг

В 2004 году из-за проблем со здоровьем Ронни пришлось продать свое стало бизонов. Чтобы не скучать по своим любимым животным, он решил оставить лишь 3-месячного теленка по кличке Дикая Штучка, который спустя годы превратился в огромного быка.

Одна голова этого бизона весит порядка 180 килограммов. Однако, как утверждают супруги, хотя Дикая Штучка такой огромный никакого вреда дому он не приносит.

Находясь внутри дома, бизон ведет себя очень воспитанно. Резвится он только на улице. Где его любимой игрушкой является мусорный бак.

Как рассказывают Бриджисы, Дикая Штучка никогда не ходит в туалет в доме, он делает это только на улице.

Супруги очень привязаны к своему питомцу. Дикая Штучка даже присутствовал на их свадьбе. Бизон, по словам Ронни и Шеррон, принес им кольца «на своих рогах».

Бычка кормят 4 раза в день. Причем ест он за одним столом с хозяевами. Также Ронни говорит, что Дикая Штучка любит смотреть телевизор, особенное предпочтение отдает мультфильмам.

Дикая Штучка стал героем многих фильмов и телешоу. Ронни очень гордится, что является хозяином «самого большого в мире домашнего питомца».