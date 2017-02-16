Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшую из России знаменитую певицу уволили из Гнесинки
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Нюша впервые показала жениха (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
07:10 (мск), источник: Nur.kz

Семья американцев завела в своем доме бизона весом больше 1000 кг

Супруги из Техаса Ронни и Шеррон Бриджис завели в своем доме бизона. Огромное парнокопытное весит больше 1100 килограммов, бык с удовольствием смотрит телевизор, ест за одним столом с хозяевами и даже был на их свадьбе, передает NUR.KZ со ссылкой на WacoTrib.com.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В 2004 году из-за проблем со здоровьем Ронни пришлось продать свое стало бизонов. Чтобы не скучать по своим любимым животным, он решил оставить лишь 3-месячного теленка по кличке Дикая Штучка, который спустя годы превратился в огромного быка.

Одна голова этого бизона весит порядка 180 килограммов. Однако, как утверждают супруги, хотя Дикая Штучка такой огромный никакого вреда дому он не приносит.

Находясь внутри дома, бизон ведет себя очень воспитанно. Резвится он только на улице. Где его любимой игрушкой является мусорный бак.

Как рассказывают Бриджисы, Дикая Штучка никогда не ходит в туалет в доме, он делает это только на улице.

Супруги очень привязаны к своему питомцу. Дикая Штучка даже присутствовал на их свадьбе. Бизон, по словам Ронни и Шеррон, принес им кольца «на своих рогах».

Бычка кормят 4 раза в день. Причем ест он за одним столом с хозяевами. Также Ронни говорит, что Дикая Штучка любит смотреть телевизор, особенное предпочтение отдает мультфильмам.

Дикая Штучка стал героем многих фильмов и телешоу. Ронни очень гордится, что является хозяином «самого большого в мире домашнего питомца».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Акмолинской области жена обвинила мужа в изнасиловании 12-летней дочери
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь