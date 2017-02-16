Собственный логотип появится у Хабаровской набережной
По результатам конкурса автор лучшей эмблемы получит денежный приз.
По результатам конкурса автор лучшей эмблемы получит денежный приз.
Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.
Конкурс на логотип набережной краевого центра стартовал в Хабаровске. К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Победитель получит главный приз — 20 тысяч рублей. Лучший эскиз будет определен путем открытого
Авторы работ, занявших второе, третье и четвертое места, также получат призы. Их ждут подарочный абонемент в открытый плавательный бассейн, фотосессия в парке стадиона им. Ленина от профессионального фотографа, сертификат на прокат коньков и абонемент на домашние игры
Прием заявок продолжится до 1 марта. Для участия в конкурсе необходимо отправить вариант логотипа хабаровской набережной в формате jpeg на электронный адрес: logo@todaykhv.ru. Уточнить информацию можно по телефону 47−55−27.
Инициаторами проведения конкурса на лучший логотип хабаровской набережной стали КГУП «Недвижимость», ИА «Хабаровский край сегодня» и сеть
Напомним, масштабная реконструкция набережной Хабаровска стала возможной благодаря включению Хабаровского края в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В рамках ее реализации до 2018 года в регион поступят 367 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию дорог и объектов туристического показа.
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