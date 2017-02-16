Собственный логотип появится у Хабаровской набережной

Хабаровск, 16 февраля, AmurMedia.

Конкурс на логотип набережной краевого центра стартовал в Хабаровске. К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Победитель получит главный приз — 20 тысяч рублей. Лучший эскиз будет определен путем открытого интернет-голосования, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Авторы работ, занявших второе, третье и четвертое места, также получат призы. Их ждут подарочный абонемент в открытый плавательный бассейн, фотосессия в парке стадиона им. Ленина от профессионального фотографа, сертификат на прокат коньков и абонемент на домашние игры СКА-Хабаровск.

Прием заявок продолжится до 1 марта. Для участия в конкурсе необходимо отправить вариант логотипа хабаровской набережной в формате jpeg на электронный адрес: logo@todaykhv.ru. Уточнить информацию можно по телефону 47−55−27.

Инициаторами проведения конкурса на лучший логотип хабаровской набережной стали КГУП «Недвижимость», ИА «Хабаровский край сегодня» и сеть фитнес-клубов «Наутилус».

Напомним, масштабная реконструкция набережной Хабаровска стала возможной благодаря включению Хабаровского края в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В рамках ее реализации до 2018 года в регион поступят 367 млн рублей. Средства будут направлены на реконструкцию дорог и объектов туристического показа.