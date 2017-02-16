Жители Омска потребовали досрочной отставки мэра

Серьезные проблемы и с пассажирским транспортом. После того, как сократили некоторые маршруты, стало невозможно уехать из отдаленных районов города, автобусы ходят не по расписанию.

С начала года в жилищную инспекцию поступили сотни жалоб о завышенных ценах и неправильно начисленных квитанциях. Омская область — один из немногих регионов в стране, правительство которого отказалось от помощи молодым семьям.

Жители Омска на митинге потребовали досрочной отставки мэра города. Градоначальника обвинили в разрушении маршрутной сети, завышенных тарифах на обслуживание и ремонт жилья.

Нового мэра активные горожане хотят выбирать сами — это еще один пункт в резолюции митинга.

Игорь Басов, председатель Омского общественного городского совета: «Такие вопросы должны решаться через референдум, то есть мы делегируем права через депутатов издавать законодательные акты, но ни в коем случае не для того, чтобы они нас лишили права. То есть все, что связано с лишением прав, должно идти через референдум, то есть должны принимать люди».

Прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году решением Законодательного Собрания Омской области.

Следующий градоначальник будет первым, кого выберет специальная комиссия. В нее войдут 12 человек: шестерых назначит губернатор, остальных предложит Горсовет (два почетных гражданина Омска и четыре представителя партий, представленных в ОГС).

Мэр будет выбран в три этапа: прием документов, их проверка, собеседование кандидатов с членами выборной комиссии и отбор. Конечное решение о том, кто станет мэром, примет Горсовет. Для избрания кандидату необходимо будет набрать простое большинство депутатских голосов — 21 голос. Нового мэра должны назначить не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского, то есть до 11 мая.