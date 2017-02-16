Жители Омска потребовали досрочной отставки мэра
Нового мэра активные горожане хотят выбирать сами.
Нового мэра активные горожане хотят выбирать сами.
Жители Омска на митинге потребовали досрочной отставки мэра города. Градоначальника обвинили в разрушении маршрутной сети, завышенных тарифах на обслуживание и ремонт жилья.
С начала года в жилищную инспекцию поступили сотни жалоб о завышенных ценах и неправильно начисленных квитанциях. Омская область — один из немногих регионов в стране, правительство которого отказалось от помощи молодым семьям.
Серьезные проблемы и с пассажирским транспортом. После того, как сократили некоторые маршруты, стало невозможно уехать из отдаленных районов города, автобусы ходят не по расписанию.
Нового мэра активные горожане хотят выбирать сами — это еще один пункт в резолюции митинга.
Игорь Басов, председатель Омского общественного городского совета: «Такие вопросы должны решаться через референдум, то есть мы делегируем права через депутатов издавать законодательные акты, но ни в коем случае не для того, чтобы они нас лишили права. То есть все, что связано с лишением прав, должно идти через референдум, то есть должны принимать люди».
Прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году решением Законодательного Собрания Омской области.
Следующий градоначальник будет первым, кого выберет специальная комиссия. В нее войдут 12 человек: шестерых назначит губернатор, остальных предложит Горсовет (два почетных гражданина Омска и четыре представителя партий, представленных в ОГС).
Мэр будет выбран в три этапа: прием документов, их проверка, собеседование кандидатов с членами выборной комиссии и отбор. Конечное решение о том, кто станет мэром, примет Горсовет. Для избрания кандидату необходимо будет набрать простое большинство депутатских голосов — 21 голос. Нового мэра должны назначить не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского, то есть до 11 мая.