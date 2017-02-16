Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
СМИ обвинили РФ в размещении крылатых ракет на своей территории
Заработавший уже $23 млн телеведущий из РФ заключил новую сделку
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Нюша впервые показала жениха (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
Российские военные подняли «лазерный меч»: СМИ о новом оружии РФ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
07:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Жители Омска потребовали досрочной отставки мэра

Нового мэра активные горожане хотят выбирать сами.

Жители Омска на митинге потребовали досрочной отставки мэра города. Градоначальника обвинили в разрушении маршрутной сети, завышенных тарифах на обслуживание и ремонт жилья.

С начала года в жилищную инспекцию поступили сотни жалоб о завышенных ценах и неправильно начисленных квитанциях. Омская область — один из немногих регионов в стране, правительство которого отказалось от помощи молодым семьям.

Серьезные проблемы и с пассажирским транспортом. После того, как сократили некоторые маршруты, стало невозможно уехать из отдаленных районов города, автобусы ходят не по расписанию.

Нового мэра активные горожане хотят выбирать сами — это еще один пункт в резолюции митинга.

Игорь Басов, председатель Омского общественного городского совета: «Такие вопросы должны решаться через референдум, то есть мы делегируем права через депутатов издавать законодательные акты, но ни в коем случае не для того, чтобы они нас лишили права. То есть все, что связано с лишением прав, должно идти через референдум, то есть должны принимать люди».

Прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году решением Законодательного Собрания Омской области.

Следующий градоначальник будет первым, кого выберет специальная комиссия. В нее войдут 12 человек: шестерых назначит губернатор, остальных предложит Горсовет (два почетных гражданина Омска и четыре представителя партий, представленных в ОГС).

Мэр будет выбран в три этапа: прием документов, их проверка, собеседование кандидатов с членами выборной комиссии и отбор. Конечное решение о том, кто станет мэром, примет Горсовет. Для избрания кандидату необходимо будет набрать простое большинство депутатских голосов — 21 голос. Нового мэра должны назначить не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий нынешнего градоначальника Вячеслава Двораковского, то есть до 11 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Основные выплаты вкладчикам «Енисея» произведет «Росгосстрах Банк»
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь