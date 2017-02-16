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06:24 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев пригласили на ежегодный кадетский бал

В нём примут участие более 300 человек совсех кадетских корпусов и мариинских гимназий Красноярского края.

17 февраля в Красноярске в рамках Первого Российского патриотического фестиваля состоится традиционный кадетский бал, в котором примут участие более 300 человек со всех кадетских корпусов и мариинских гимназий Красноярского края.

«Кадетское образование — это, в первую очередь, высокий уровень воспитания. И огромную роль здесь играет патриотическая составляющая: любовь к Отечеству, к родному краю. Для кадет это не пустые слова, а фундамент их мировозрения, который закладывается как раз в ходе обучения. Ребята не только изучают общеобразовательные предметы, они получают знания и навыки, наработанные вековым опытом российского кадетского образования. Например, каждый выпускник умеет танцевать вальс. Что они и продемонстрируют на этом традиционном мероприятии, к которому усердно готовились», — рассказал Семен Сендерский, заместитель председателя Ассоциации выпускников кадетских корпусов и мариинских гимназий Красноярского края.

Напомним, кадетский бал воспитанников и воспитанниц учреждений кадетского и женского гимназического образования Красноярского края проводится ежегодно. Традиционно тема бала созвучна с темой года. В 2017 году любовь к Родине, родному краю, Отечеству раскрывается через творческие номера, воспевающие красоту и богатства родной земли.

Кадетский бал пройдет 17 февраля в 14:00 в Grand Hall Siberia. Вход свободный.

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