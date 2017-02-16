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06:30 (мск), источник: ТАСС

Росгидромет прогнозирует в Москве солнечную и морозную погоду

Уже 17 февраля в столице пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Антициклон, который подошел к столичном региону с северо-запада, будет определять 16 февраля погоду в Москве и области. Как сообщили в Росгидромете, будет солнечно и с легким морозом.

«По области местами возможен небольшой снег, гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 3 — минус 5 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут 6−8 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов мороза. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Днем в пятницу будет облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый. В Москве будет около нуля градусов, по области — от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер юго- западный 5−10 м/с.

В выходные дни под влиянием очередного циклона с запада характер погоды вновь начнет меняться. Повысится температура воздуха как в дневные, так и в ночные часы. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, местами возможны сложные гололедно-изморозевые явления.

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