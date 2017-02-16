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07:17 (мск), источник: Newslab.ru

В красноярском Покровском откроют мини-дендрарий с экзотическими деревьями

В Покровском посадят растения Дальнего Востока и Америки, сообщил 16 февраля руководитель Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев в эфире телекомпании «Прима».

В красноярском мкрн. Покровский планируют высадить редкие деревья, сообщил 16 февраля руководитель Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев в эфире телекомпании «Прима».

По его словам, в новом мини-дендрарии, который появится на пустыре в районе улиц Линейной и Мужества, планируют высадить около 150 деревьев. Кроме достаточно привычных для Сибири пород — кленов, берез, яблонь, бузины, будут и экзотические растения, которые растут, в основном, на Дальнем Востоке и в Северной Америке.

В саду обустроят детские площадки и места для выгула собак, а существующие сейчас тропы через пустырь, по которым люди добираются до стоянок и остановок, обещают сохранить, покрыв брусчаткой.

Проект разработан преподавателями и студентами опорного университета."Буквально вчера, 14 февраля мы объявили аукцион на проектно-изыскательные работы, которые завершатся к концу апреля-началу мая. Мы получим эскиз и после этого объявим аукцион на строительно-монтажные работы, — заявил руководитель района.

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