В красноярском Покровском откроют мини-дендрарий с экзотическими деревьями
В Покровском посадят растения Дальнего Востока и Америки, сообщил 16 февраля руководитель Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев в эфире телекомпании «Прима».
В Покровском посадят растения Дальнего Востока и Америки, сообщил 16 февраля руководитель Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев в эфире телекомпании «Прима».
В красноярском мкрн. Покровский планируют высадить редкие деревья, сообщил 16 февраля руководитель Центрального района Красноярска Дмитрий Дмитриев в эфире телекомпании «Прима».
По его словам, в новом
В саду обустроят детские площадки и места для выгула собак, а существующие сейчас тропы через пустырь, по которым люди добираются до стоянок и остановок, обещают сохранить, покрыв брусчаткой.
Проект разработан преподавателями и студентами опорного университета."Буквально вчера, 14 февраля мы объявили аукцион на