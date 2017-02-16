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06:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец смастерил деревянный самолет и летал над садовым обществом

Новосибирец смастерил деревянный самолет и летал над садовым обществом, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пенсионер из Верх-Тулы смастерил сверхлегкий самолет и в 2016 году летал на нем над садовым обществом «Овражки».

«Самолет изготовлен, в основном, из деревянных деталей. Самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности; на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийный радиомаяк, пилот не проходил обязательного медицинского обследования, не имел свидетельства пилота, то есть выполнял полеты, не имея соответствующих знаний и навыков в сфере авиации», — пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки Новосибирским транспортным прокурором в отношении правонарушителя возбуждены административные производства. Госавианадзор привлек пилота к административной ответственности, ему назначен штраф в 2 тысячи рублей.

Как стало известно «Вестям», Анатолий Яшанин — профессиональный пилот. Он получил диплом Балашовского высшего военного училища летчиков с квалификацией «военный пилот техник». На пенсию Анатолий Яшанин вышел с должности командира вертолета МИ-8. За штурвалом он провел двадцать лет. Общий налет на самолете АН-2 и вертолете МИ-8 — более трех тысяч часов.

Самолет, на котором пенсионер летал над садовым обществом, имеет заключение технической комиссии Сиб НИА, как годный к испытательным полетам.

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