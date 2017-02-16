На выходных сибиряков ждёт очередное похолодание

В мегаполис идёт потепление, но ненадолго. Уже в воскресенье температура в области может опуститься до -30.

По словам Ренада Ягудина, пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра, в пятницу город окажется под воздействием южного циклона из Казахстана. Он вызовет снегопады и метели, но также и незначительное потепление. Скорость ветра ожидается 17−18 м/с. Днём температура поднимется до — 7— -12, ночью ожидается -15 — — 20.

С субботы Новосибирск окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Температура днём составит 12−17 градусов мороза. В воскресенье осадков не ожидается, но ночью в области похолодает до -25, местами до — 30.