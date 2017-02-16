На выходных сибиряков ждёт очередное похолодание
В Новосибирске продолжатся температурные «качели».
В Новосибирске продолжатся температурные «качели».
В мегаполис идёт потепление, но ненадолго. Уже в воскресенье температура в области может опуститься до -30.
По словам Ренада Ягудина,
С субботы Новосибирск окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Температура днём составит 12−17 градусов мороза. В воскресенье осадков не ожидается, но ночью в области похолодает до -25, местами до — 30.
Напомним, что в понедельник обновлен рекорд холода за сто лет: ночью в