Омичей возмутил водитель, объехавший пробку «хвостом» за «скорой»

В омских соцсетях горожане активно обсуждают поведение одного из водителей, хитрым способом объехавшим пробку. В паблике «Аварийный Омск» подписчик поделился видео с автомобильного регистратора, которое называется «Объезжаем пробку по-омски».

На ролике можно увидеть пробку, в которой встал транспорт на улице Гагарина.

Мимо пробки с включенной сиреной проехала машина «скорой помощи», а следом за ней сразу в «хвосте» пристроился «Мерседес». Водитель таким образом благополучно миновал затор.

В комментариях омичи дружно возмутились такому поступку. Горожане приводят в пример другие города, Сочи или Новосибирск, где подобное происходит нередко. Нашлось лишь немного подписчиков, предположивших, что водитель «Мерседеса» сопровождает «скорую», поскольку в нем находится его родственник, которого везут в больницу.

Однако эта версия кажется слабой: очевидцы утверждают, что спасательный автомобиль проехал на красный сигнал светофора, а «Мерседес» — остановился. Горожане твердо уверены: иномарка просто хотела миновать затор.