Сирийца, бежавшего от войны с супругой-казахстанкой, собираются депортировать из Казахстана
Отец пятерых детей Ясер Альезалдин не смог получить от судебных инстанций Карагандинской области статус беженца, передает «Казинформ».
Отец пятерых детей Ясер Альезалдин не смог получить от судебных инстанций Карагандинской области статус беженца, передает «Казинформ».
При этом на его супругу, гражданку Казахстана, депортация не распространяется. Также из страны не будут выдворять четверых несовершеннолетних детей.
Однако вместе с мужчиной депортировать могут его 18-летнего сына.
— Сыну и мужу не дают статус беженцев. Основания — мы не доказали документально, что в Сирии есть преследование и угроза нашей безопасности. Но ведь там идет война. Наш дом был уничтожен бомбежками, — говорит супруга гражданина Сирии Сандугаш Раисова.
Ранее Карагандинский областной суд отказал в удовлетворении иска Ясеру Алезалдину к управлению миграционной полиции, просившего не выдворять его из страны и присвоить ему статус беженца.
— Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что гражданину Сирии не угрожает на родине опасность, и что он может вернуться на родину без угрозы здоровью. Суд не может признать его беженцем, в соответствии с законом «О статусе беженцев», поскольку факт
Суд пришел к выводу, что по закону «О статусе беженцев» истец должен доказать, что помимо происходящих военных действий его преследуют на родине по политическим, религиозным, социальным или иным признакам.
— Семья сирийца объясняет властям, что на территории Сирии фактически от людей требуют сделать выбор: либо встать на сторону правительства, либо на сторону оппозиции. Разве это не признак опасности для этой семьи? Но прокуратура заявила, что эти факты мы не доказали. А как доказать?. Показания жены и детей во внимание
В настоящий момент семья проживает у родственников жены гражданина Сирии. Исполнение решения суда о депортации может быть реализовано в любой момент.
Казахстанка Сандугаш Раисова познакомилась с сирийцем Ясером Альезалдином в
Супруги и пятеро детей прибыли в Караганду официально в качестве гостей, однако в дальнейшем проживании в Казахстане судами отказано.