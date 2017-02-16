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07:05 (мск), источник: 365info.kz

Сирийца, бежавшего от войны с супругой-казахстанкой, собираются депортировать из Казахстана

Отец пятерых детей Ясер Альезалдин не смог получить от судебных инстанций Карагандинской области статус беженца, передает «Казинформ».

Источник: 365info.kz

При этом на его супругу, гражданку Казахстана, депортация не распространяется. Также из страны не будут выдворять четверых несовершеннолетних детей.

Однако вместе с мужчиной депортировать могут его 18-летнего сына.

— Сыну и мужу не дают статус беженцев. Основания — мы не доказали документально, что в Сирии есть преследование и угроза нашей безопасности. Но ведь там идет война. Наш дом был уничтожен бомбежками, — говорит супруга гражданина Сирии Сандугаш Раисова.

Ранее Карагандинский областной суд отказал в удовлетворении иска Ясеру Алезалдину к управлению миграционной полиции, просившего не выдворять его из страны и присвоить ему статус беженца.

— Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что гражданину Сирии не угрожает на родине опасность, и что он может вернуться на родину без угрозы здоровью. Суд не может признать его беженцем, в соответствии с законом «О статусе беженцев», поскольку факт какого-либо преследования на родине не установлен, — огласила постановление судья коллегии по гражданским делам областного суда Майра Ибрагимова.

Суд пришел к выводу, что по закону «О статусе беженцев» истец должен доказать, что помимо происходящих военных действий его преследуют на родине по политическим, религиозным, социальным или иным признакам.

— Семья сирийца объясняет властям, что на территории Сирии фактически от людей требуют сделать выбор: либо встать на сторону правительства, либо на сторону оппозиции. Разве это не признак опасности для этой семьи? Но прокуратура заявила, что эти факты мы не доказали. А как доказать?. Показания жены и детей во внимание почему-то не принимаются, — комментирует дело адвокат Алексей Кочкаров.

В настоящий момент семья проживает у родственников жены гражданина Сирии. Исполнение решения суда о депортации может быть реализовано в любой момент.

Казахстанка Сандугаш Раисова познакомилась с сирийцем Ясером Альезалдином в Северо-Казахстанской области и вышла за него замуж в 1997 году. Они уехали на его родину, купили дом, завели хозяйство. В 2015 году дом был разрушен в ходе военных действий. Родная сестра женщины пригласила оставшуюся без крова семью в Казахстан.

Супруги и пятеро детей прибыли в Караганду официально в качестве гостей, однако в дальнейшем проживании в Казахстане судами отказано.

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