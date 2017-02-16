Эксперты раскрыли простой секрет похудения без диет

Оказалось, что мы едим даже после плотного приема пищи не только из-за того, что «глаза не сыты», но и из-за биохимических процессов в нашем теле. Секрет в том, чтобы привести в норму четыре вещества в нашем организме, ведь в нем идет постоянная «битва гормонов».

Так, гормон лептин производят жировые клетки. Они же обеспечивают ему быстрое проникновение в кровеносную систему. Если с организмом все в порядке, он сам подаст сигнал «стоп» во время приема пищи.

В организме людей с избыточным весом, как правило, вырабатывается повышенная норма лептина, в результате чего их мозг игнорирует стоп-сигналы, оставляя иллюзию голода. Снизить уровень лептина лучше всего помогают аэробные физические упражнения.

Еще один важный гормон — грелин, известный как «гормон аппетита». Уровень грелина в крови прямо пропорционален уровню лептина. Ежедневные упражнения и хороший сон помогут держать уровень грелина в норме.

Согласно исследованиям, достаточное количество белков в пище помогает держать уровень грелина в норме. Специалисты советуют при приступе голода съесть 100−150 граммов отварного постного мяса или такую же порцию фасоли, но без хлеба.

Кортизол или иначе «гормон стресса» вырабатывается как ответная реакция тела на физическое или психологическое перенапряжение. Он может не только вызвать резкий всплеск энергии, но и спровоцировать голод и тягу к вредным и калорийным продуктам.

Чтобы держать уровень кортизола в норме, достаточно просто расслабиться: заняться йогой, медитацией, послушать успокаивающую музыку.

Нехватка в крови «гормона секса» эстрогена приводит к снижению уровня серотонина (гормона радости) и повышению кортизола (гормона стресса) в организме. Поэтому у людей, нерегулярно занимающихся сексом, голод чувствуется сильнее, чем обычно.

Люди, ведущие регулярную половую жизнь (два и чаще раза в неделю), значительно реже страдают лишним весом, чем те, у кого с интимной жизнью не ладится.