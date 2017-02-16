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07:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец придумал мини-экскурсию по Припяти

Молодой человек создает макеты печально известного города.

Житель Красноярска Дмитрий Федорчук воссоздает достопримечательности Припяти с помощью макетов, созданных на компьютере. В специальной программе молодой человек рисует здания, которые находятся в закрытом городе. Причем их внешний вид полностью отражает состояние строений после чернобыльской аварии. Историю о молодом человеке рассказал телеканал Life.

Полный макет будет состоять из 300 объектов. При этом макет будет мобильным. Федорчук намерен провезти макеты по разным городам России.

«Масштаб работы, по предварительным расчетам, будет около 32 кв. метров. Возможно, он будет немного больше за счет прилегающих территорий. Сейчас я работаю над макетом дома культуры “Энергетик”. Остается только сделать надпись и он станет частью коллекции», — рассказывает Дмитрий Федорчук.

Отметим, трагедия на чернобыльской АЭС произошла в 1986 году. 27 апреля населения города Припять было эвакуировано. В настоящее время Припять находится в чернобыльской зоне отчуждения. В народе его называют городом-призраком.

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