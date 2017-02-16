Красноярец придумал мини-экскурсию по Припяти

Житель Красноярска Дмитрий Федорчук воссоздает достопримечательности Припяти с помощью макетов, созданных на компьютере. В специальной программе молодой человек рисует здания, которые находятся в закрытом городе. Причем их внешний вид полностью отражает состояние строений после чернобыльской аварии. Историю о молодом человеке рассказал телеканал Life.

Полный макет будет состоять из 300 объектов. При этом макет будет мобильным. Федорчук намерен провезти макеты по разным городам России.

«Масштаб работы, по предварительным расчетам, будет около 32 кв. метров. Возможно, он будет немного больше за счет прилегающих территорий. Сейчас я работаю над макетом дома культуры “Энергетик”. Остается только сделать надпись и он станет частью коллекции», — рассказывает Дмитрий Федорчук.