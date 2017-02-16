Депутаты КПРФ встали на защиту ледовой арены имени единороса во Владивостоке
«Фетисов Арена», по их мнению, должна и дальше гордо нести имя выдающегося спортсмена.
«Фетисов Арена», по их мнению, должна и дальше гордо нести имя выдающегося спортсмена.
Владивосток, 16 февраля, PrimaMedia.
Представители фракции КПРФ в Законодательном собрании Приморья встали на защиту названия
Напомним, о переименовании стали говорить в 2016 году, когда с фасада здания исчезли большие белые буквы с названием арены. Тогда администрация заведения заверила, что это связано исключительно с установкой световых панелей, на которые планируют выводить название, но
Позже появилась информация о том, что КСК планируют переименовать в «ВМТП-Арену».
Справка ИА PrimaMedia: ВМТП является активом FESCO, которая на притяжении четырех лет существования «Адмирала» выступала титульным спонсором команды. FESCO входит в группу компаний «Сумма», которая является совладельцем приморского клуба, наряду с администрацией Приморского края.
Источники агентства поясняли, что юридические процедуры завершатся к декабрю, но посетители КСК
Кроме того, с официальным комментарием по этому поводу выступила
«Адмирал» из просто хоккейного клуба превратился в большую спортивную организацию — спортклуб «Адмирал», объединив под своим крылом не только хоккей, но и фигурное катание,
«К нам во фракцию поступают многочисленные письма наших избирателей, да и просто спортсменов и болельщиков, в которых они выражают свое возмущение, связанное с попыткой переименовать спортивный комплекс “Фетисов Арена”, и требуют оставить имя Фетисова на фасаде здания, — говорится в заявлении фракции КПРФ в ЗС ПК. — Вячеслав Фетисов в свое время приложил много сил как для постройки данной спортивной арены, так и для создания инфраструктуры хоккейного клуба “Адмирал”. Но он не был инициатором наименования спортивного комплекса своим именем. “Фетисов Арена” — это действительно народное название, которое еще задолго до назначения хоккеиста Фетисова сенатором получило одобрение жителей Приморья».
По словам коммунистов, все знают, кто такой Фетисов, все восторгались его спортивными достижениями, укрепляющими всемирную славу советского и российского хоккея, а молодые хоккеисты внимательно изучали его технику ведения спортивных сражений. Но сейчас в Приморье фамилия Фетисова в названии спортивного комплекса стало именем нарицательным, оно прижилось и уверенно вошло в лексикон граждан.
«Фракция КПРФ, несмотря на различные с Вячеславом Фетисовым политические взгляды, считает недопустимым, что бы политические разногласия или личная неприязнь вторгались в чисто спортивные, культурные сферы. “Фетисов Арена” должна жить, гордо неся имя выдающегося спортсмена России и Советского Союза», — подытожили в фракции КПРФ.
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