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07:40 (мск), источник: VN.RU

Новосибирцев шокировала девушка в бумажном платье в минус 30

Необычная фотосессия в Новосибирске на улице Ватутина удивила местных жителей и водителей, проезжающих мимо. В аномальный мороз здесь была замечена девушка в красивом платье из бумаги.

Выяснилось, что идея экстремальной фотосессии принадлежит известному стилисту, руководителю школы «Лаборатории имиджа» и организатору конкурсов красоты Марине Тимофеевой. Она сама придумала необычный наряд и сшила платье из бумаги.

«Съемки проходили около дома № 61 по улице Ватутина на фоне автомобилей, квадроциклов, катеров и другой техники, — говорит Марина Тимофеева. — Мне пришлось прогуляться по улице и немного шокировать горожан. Температура была за 30, и многие, увидев меня в бумажном платье, жалели и приглашали согреться. Водители тормозили, но вели себя вполне достойно».

По словам Марины, идея создания такого платья у нее возникла давно, но воплотить мечту она решила именно в этом году, который, напомним, объявлен Годом экологии. До этого она была автором нарядов из мусорных мешков и пластиковых бутылок, а тут пришло время для бумаги. Марина вырвала страницы из глянцевого журнала, скотчем сделала из них полотно, а затем скроила по своему размеру. На все это у нее ушло полтора часа.

На создание платья у Марины ушло полтора часа.

«Платье получилось немного откровенным, но проходящие мимо мужчины реагировали вполне позитивно, — продолжает Марина Тимофеева. — Я верю в чудо и люблю чудить сама».

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